Caso Suarez, udienza lampo: disposta la trascrizione di tutte le intercettazioni

Nessuna perdita di tempo nell’udienza preliminare dell’inchiesta sull’esame farsa del calciatore Luis Suarez. Nessuna eccezione. E nemmeno un difetto di notifica. Ma nei dieci minuti scarsi in aula gip del tribunale penale di Perugia il giudice, Natalia Giubilei, ha disposto la trascrizione di tutte le intercettazioni agli atti dell'inchiesta. La richiesta è stata condivisa da Procura e difese.

In aula era presente il procuratore, Raffaele Cantone, e i sostituti, titolari dell'inchiesta, Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti. La necessità di mettere nero su bianco quelle frasi che hanno raccontato in diretta agli inquirenti cosa stava accadendo, è stata avanzata anche dallo studio legale Brunelli, che assiste la ex rettrice, Giuliana Grego Bolli e la professoressa, Stefania Spina e dall’avvocato, Francesco Falcinelli, difensore del direttore generale, sospeso dal gip e poi reintegrato al suo posto da Palazzo Gallenga una volta decorsi i termini, Simone Olivieri.

Il prossimo appuntamento in aula è stato fissato al 12 ottobre, quando l’incarico per la trascrizione verrà conferito a un perito.

