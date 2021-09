Rapina in villa a Deruta, la figlia mandante incastrata dalle intercettazioni. "Ha fatto massacrare i genitori"

Francesca Marruco 26 settembre 2021 a

I sospetti che in quella strana e violenta rapina in villa a Deruta fosse coinvolta anche la figlia dei coniugi aggrediti c’erano stati da subito. Tanto che i carabinieri della Compagnia di Todi, coordinati dal pm di Spoleto, piazzano ben presto una cimice nella Mini di famiglia, in uso alla ragazza. E poi c’era quell’amica con cui la giovane aveva detto di aver avuto appuntamento la sera della rapina che coi militari aveva negato la circostanza. Le conferme ai loro sospetti non tardano ad arrivare. E’ il 2 agosto quando, sta scritto nell’ordinanza di custodia cautelare emesse dal gip di Spoleto, Federica Fortunati, lei e il fidanzato finito ai domiciliari con braccialetto elettronico “discutono animatamente, lei è molto arrabbiata con il suo complice perché lui ha raccontato tutto all’ex fidanzato di lei”. “A differenza tua - gli dice - io non l’avrei detto manco a omissis, guarda un po’”. Sempre lei che “dice di aver cancellato tutti i messaggi con lui e gli altri autori della rapina” e quando il compagno inizia a parlare napoletano lo ammonisce dicendogli: “Parla così, è proprio quello che stanno a cercà” riferendosi al fatto che i genitori avevano descritto ai carabinieri uno dei rapinatori come un uomo bianco che aveva un forte accento meridionale.

Poche ore dopo, sempre nell’abitacolo dell’auto la giovane - che da mesi si trova in Brasile - “ammette pacificamente - annota il gip - il proprio ruolo nella rapina” e si dimostra “arrabbiata perché il fidanzato ne ha parlato in giro. “Che bisogno c’era che te lo diceva? Tu pensavi a tutt’altre persone, e comunque so spariti tutti, sia per me che per lui”. Ma il fidanzato non tradisce il suo segreto solo coi loro conoscenti. Quando infatti viene sottoposto a fermo per persona indiziata di delitto e si trova davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, vuota il sacco. “Una sera ero con lei in centro a Perugia e lei ha iniziato a parlare con due persone di fare un furto a casa dei suoi genitori. Mi disse che era una cosa che aveva già pensato di fare in passato . I due si sono resi disponibili e si sono messi d’accordo tra loro. Sarà stato giugno. Poi dopo il fatto (la rapina è del 18 luglio 2020, ndr) lei si è lamentata perché non aveva avuto la sua parte di bottino e i suoi genitori erano stati malmenati”.

I carabinieri trovano conferme anche da un’altra persona che, intercettata diceva: “Questa è una famiglia ricca, con i soldi, lei non è mai andata a cena a casa dei suoi, ha lasciato la finestra aperta, sono entrati dentro e ha fatto picchiare i genitori, l’ha fatti massacrare di botte”. Per l’Autorità giudiziaria entrambi i testimoni sono attendibili. Uno dei due intercettato disse alla sorella “gli ho detto tutto quello che sapevo”. La rapina stile Arancia meccanica, che costò ai coniugi un mese di prognosi con interventi e ricoveri in ospedale, secondo la Procura di Spoleto è stata quindi “ideata, promossa e organizzata” dalla figlia della coppia, formalmente indagata. La stessa che la notte della rapina andò all’ospedale di Pantalla lamentando di essere stata colpita alla testa con la pistola da uno dei rapinatori ed essere stata legata. Ma i medici, annota il gip, “si limitavano a registrare ‘riferita aggressione, trauma semplice, stress emotivo”. La stessa che, come annunciato mentre parla col complice, non sapendo di essere intercettata, annuncia: “I freghini (gli esecutori materiali della rapina, ndr) non hanno precedenti, e avevano i guanti, quindi niente impronte. E se io non dico niente loro non sanno niente. Vado in Brasile, spengo il telefono e per me finisce qui”. In Brasile c’è andata, ma qui è tutt’altro che finita.

