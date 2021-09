Oroscopo del Corriere di domenica 26 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

25 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di oggi, domenica 26 settembre 2021.

ARIETE

La domenica non ti regala momenti da sogno. Ci sono delle tensioni nei rapporti di coppia e anche per i single la situazione è tutt'altro che intrigante.



TORO

La giornata trascorrerà tra un'attività noiosa da portare a termine e altre faccende da sbrigare. Oggi non potrai far valere la tua brillantezza.



GEMELLI

Avresti voglia di far chissà cosa, ma non tutto dipende da te. Devi sforzarti per convincere gli altri a seguirti e ti costerà parecchia fatica.



CANCRO

Anche se non lavori, avrai dei compiti da sbrigare. Non essere soli al mondo comporta ovviamente delle piccole rinunce e anche qualche sacrificio.



LEONE

Dicono che il mondo è bello perché è vario, ma oggi potresti avere la sensazione opposta: troppe opinioni contrastanti, desideri troppo diversi.



VERGINE

La diversità ti arricchisce: oggi avrai voglia di confrontarti con culture diverse e di espandere i tuoi orizzonti: magari incontrarai nuove persone.



BILANCIA

La voglia di shopping non è compulsiva e potrà essere esaudita: curare il proprio aspetto è fondamentale per migliorare l'autostima.



SCORPIONE

Buone sensazioni per chi è in coppia, ma anche per i single: sia in un caso che nell'altro ci sono le possibilità di avvertire il fuoco dentro.

SAGITTARIO

C'è molto da fare oggi e probabilmente la cosa non ti piacerà. Ma saprai farti forza, anche perché non potrai deludere le aspettative degli altri.



CAPRICORNO

Le giornate storte possono capitare, anche perché spesso è una questione di prospettiva: oggi, purtroppo, non sei dell'umore giusto.



ACQUARIO

La voglia di solitudine potrebbe essere eccessiva e soprattutto c'è il rischio che non possa essere soddisfatta. Fa’ buon viso a cattivo gioco.



PESCI

Che ci sia il sole o la pioggia, il tuo stato d'animo sarà perfetto per trascorrere una giornata in compagnia. Saprai goderti l'affetto dei tuoi cari.

