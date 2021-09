Perugia, volontari ripuliscono il parco di Santa Margherita. Riempiti trenta sacchi di rifiuti

26 settembre 2021 a

Più di trenta sacchi sono stati riempiti con i rifiuti trovati nell’area del parco di Santa Margherita. A Legambiente si sono uniti i volontari di una decina di associazioni oltre a tantissimi studenti sia delle scuole superiori che universitari. “Siamo riusciti a fare rete con le altre realtà del territorio - evidenzia Giovanni Carmignani, presidente del circolo Legambiente Perugia e Valli del Trasimeno - e questo è importantissimo visto che il tema dell’iniziativa era ‘Puliamo il mondo...dai pregiudizi’. Con noi, infatti, anche ragazzi diversamente abili che hanno dato il loro contributo. Speriamo che il lavoro svolto serva a far capire quanto sia importante il rispetto dell’ambiente e della comunità”.

I volontari si sono ritrovati a “Lo chalet” e da lì hanno ripulito tutto il percorso fino ad arrivare al parco di Santa Margherita, paradossalmente il punto poi risultato più pulito. “Nelle strade adiacenti abbiamo trovato di tutto - spiega Carmignani - bottiglie, lattine, carta e cartoni, scarti edili che abbiamo segnalato a Gesenu ma soprattutto tantissime siringhe usate per le quali non sono stati sufficienti i due contenitori che ci erano stati forniti”. I volontari, che hanno lavorato per tutta la mattina senza interruzione, già pensano alla prossima iniziativa che sarà messa in campo con l’associazione Libera, sabato prossimo, a Pietralunga.

