Grave incidente stradale all'altezza di Bastia Umbra: un morto e un codice rosso

Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un grave incidente stradale lungo la statale 75 Centrale Umbra, all'altezza di Ospedalicchio-Bastia Umbra, in direzione Foligno. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto sette veicoli. Nel tragico incidente, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, ha purtroppo perso la vita un folignate di 69 anni, mentre a quanto risulta una giovane donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto, oltre al 118 partito da Assisi, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Segnalati rallentamenti.

Notizia in aggiornamento

