Terni, la parrucchiera Alessia Arronenzi pettina le finalista di Miss Mondo 2021

Fa la parrucchiera a Terni, è titolare del salone Antennamania, ma in questi giorni è a Gallipoli per le finali di Miss Mondo Italia 2021. Alessia Arronenzi, solare, eccentrica, socievole e dal cuore d’oro, ha conquistato gli organizzatori del celebre concorso di bellezza che l’hanno scelta oltre che per la sua nota bravura anche per la sua vulcanica personalità, per creare le acconciature alle 25 finaliste del concorso, insieme ad una rosa di parrucchieri selezionati in tutta la Penisola.

Una grande soddisfazione per la parrucchiera ternana che con grande emozione e professionalità sta partecipando a quella che lei ha definito “una grande esperienza di vita e formativa”. Alessia, nella giornata di mercoledì 22 settembre 2021 ha curato anche i capelli di Erika Mattina, la finalista che è balzata alla ribalta della cronaca per gli insulti di stampo omofobo ricevuti via social perché gay, notizia che è stata rilanciata da tutti i principali organi di informazione nazionali.

Erika ha partecipato a molti programmi televisivi ed Alessia è stata una delle sue curatrici d’immagine, in una giornata che è stata davvero un turbinìo di esperienze.

“Lei è davvero forte”, ha detto la parrucchiera ternana parlando proprio di Erika e il suo carattere, in effetti, lo ha dimostrato nei vari programmi a cui ha partecipato. La serata finale ci sarà domenica 26 settembre 2021 e sarà presentata da Simone Rugiati, noto chef oltre che conduttore televisivo e scrittore. L’evento vedrà fra i suoi ospiti, tra gli altri, Cristiano Malgioglio, Roberto Farnesi, Luca Abete, Fioretta Mari, i Fratelli Gargarelli ed infine Adele Sammartino, la Miss Mondo in carica. Durante la finale le finaliste si contenderanno l’ambita fascia e la corona del concorso diretto dal patron Antonio Marzano. La vincitrice avrà così la possibilità di rappresentare l’Italia nella finale di Miss World che quest’anno andrà in scena a Portorico il 16 dicembre 2021.

