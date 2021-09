Disturbi alimentari, impennata di casi dopo il Covid: i nuovi percorsi terapeutici de Il Pellicano onlus

Sabrina Busiri Vici 24 settembre 2021 a

a

a

Con il Covid i disturbi del comportamento alimentare in Umbria sono cresciuti del 30%. Nei primi sei mesi dell’anno abbiamo avuto 71 pazienti con 22 nuovi ingressi e altri 14 tra luglio e agosto”. A parlare è Assunta Pierotti, psicologa e psicoterapeuta, responsabile de Il Pellicano onlus, in via Marconi 6 a Perugia, unico centro semiresidenziale della città che si occupa di questa patologia. Una lunga esperienza nata nel 1997 diventata punto di riferimento per oltre 700 pazienti negli ultimi dieci anni, anche se ancora in attesa di accreditamento istituzionale da parte della Regione.

Insulti alle ragazze del Centro disturbi alimentari: "Anoressiche di m****a"

“Sembrava cosa fatta già 15 anni fa - prosegue Pierotti - ma non è stato cosi. Avere l’accreditamento ci aiuterebbe ad andare avanti con maggiori sicurezze, soprattutto per i giovani che lavorano qui. Stiamo dando il massimo e rispondendo alla crescita dei casi con nuovi percorsi terapeutici e durante il lockdown con l’attivazione di un punto di ascolto”. Del programma del centro si occupa un equipe multidisciplinare formata da medici internisti, psichiatri, psicologi, dietisti, infermieri e osteopata. “Il contratto terapeutico che viene proposto al paziente - spiega Pierotti - è il frutto di una prima fase di valutazione dello stato psicofisico della persona e della gravità della patologia. Da qui si programmano una serie di attività terapeutiche individuali. A questo vanno aggiunti poi i diversi laboratori proposti durante il percorso riabilitativo: laboratori teatrali, di taglio e cucito, di orticoltura. E, infine, oltre alla presa in carico del paziente si ha anche quella della famiglia”.

Sindrome da rientro dopo la dad. Il presidente degli psicologi: "Serve supporto di specialisti"

I percorsi riabilitativi sono la caratteristica del centro con risultati di cui l’equipe va orgogliosa. “Le manifatture del nostro laboratorio di cucito hanno sfilato anche a Milano”, sottolinea Pierotti. Venerdì 24 settembre è previsto l’incontro sui risultati del laboratorio di espressività artistica. “Abbiamo attivato il percorso attraverso una collaborazione con il pittore Gaetano Mongiardi, seguendo un tema che ha sempre contraddistinto la nostra attività: il rapporto con l’arte”, ricorda Pierotti. L’esperienza è partita un anno fa con incontri settimanali, il martedì, e ha visto all’opera sette ragazze. “Le resistenze iniziali sono via via cadute tanto che le nostre ospiti hanno trovato in questo contesto un loro spazio per esprimersi e relazionarsi. Fattori importanti per far crescere l’autostima”, ha sottolineato la psicologa Cristina Corvaglia. “Si è creata un’atmosfera molto vitale - dice Pierotti - tanto che il nostro centro sembrava una bottega rinascimentale”. Dell’esperienza se ne parlerà venerdì dalle 16 nella sede del Pellicano e interverranno la psicologa Marina Baleta, lo psichiatra Silvio D’Alessandro, l’artista Rossella Vasta e la neuropsichiatra Fiammetta Marchionni. Coordina Giampaolo Bottaccioli, psichiatra e psicoterapeuta, direttore sanitario del centro.

Francesca Manzini, nuovo fidanzato dopo il matrimonio annullato: è il sosia di Johnny Depp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.