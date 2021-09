Perugia, addio ai semafori di via Settevalli: ecco la nuova viabilità

23 settembre 2021 a

a

a

Cambia tutto in uno degli incroci più trafficati della città: quello tra via Settevalli e via Martiri dei Lager. Addio ai semafori che lo hanno regolato per decenni. Al loro posto arriverà un’intersezione che, si spera, renderà il traffico più scorrevole. La rivoluzione è già iniziata. Parallelamente ai semafori che al momento sono ancora in funzione, sono comparse delle isole spartitraffico, che saranno il futuro di quel tratto. Ma a cambiare sarà anche la viabilità. Dopo i lavori infatti, per chi proviene da via Martiri dei Lager non sarà più possibile svoltare a sinistra, in direzione della stazione di Fontivegge. Da via Martiri dei Lager infatti sarà possibile solo svoltare a destra in direzione Perugia-Bettolle.

L'Azienda Ospedaliera invia le prime lettere di sospensione per il personale sanitario non vaccinato



Secondo quanto contenuto nell’ordinanza dirigenziale numero 896 del 21 settembre, si procederà con l’eliminazione della lanterna semaforica in via Martiri dei Lager all’intersezione con via Settevalli e pure quella per i veicoli che transitano in via Settevalli secondo il senso di marcia in uscita da Perugia, per la svolta in destra all’intersezione con via Martiri dei Lager.

Qui viene inoltre istituito istituito l’obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da via Settevalli (direzione in uscita da Perugia) svoltano a destra in via Martiri dei Lager, all’intersezione con il flusso di traffico proveniente da via Settevalli in ingresso su via Martiri dei Lager.

Blind, fuori oggi il video del nuovo singolo Popolari



Resterà invece attivo il semaforo per i veicoli che percorrono via Settevalli secondo il senso di marcia in uscita da Perugia per la prosecuzione diritto sulla stessa via. “Il piano semaforico - sta scritto nell’ordinanza - sarà attivo dalle 7 e le 23, funzionante con tempi e fasi predisposte dagli uffici competenti; dalle 23 alle 7 e in caso di mancato funzionamento dell’impianto, il semaforo sarà a lampeggio e la disciplina della circolazione all’intersezione prevedrà il diritto di precedenza al flusso veicolare che transita su via Settevalli. Nel corso dello stesso intervento è prevista “l’installazione di una lanterna semaforica pedonale a tre luci in via Settevalli in corrispondenza dell’attraversamento pedonale sul fronte dell’edificio con il civico 72. La lanterna semaforica dovrà privilegiare la viabilità veicolare, garantendo il verde veicolare ininterrottamente a meno di chiamate da parte dell’utenza pedonale. L’ impianto sarà attivo dalle 7 e le 23 mentre dalle 23 alle 7 e in caso di mancato funzionamento dello stesso, il semaforo sarà a lampeggio e la disciplina della circolazione prevedrà la precedenza al flusso veicolare”. I lavori arrivano a quattro anni dall’approvazione definitiva del progetto.

Gatti torturati, uccisi e fatti a pezzi: 27enne condannato a 15 mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.