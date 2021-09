Napoli, Gratta e vinci rubato: l'anziana signora può finalmente riscuotere la super vincita

23 settembre 2021 a

Potrà incassare la vincita di 500 mila euro che le spetta la donna di Napoli, a cui Gaetano Scutellaro, il tabaccaio del quartiere Stella di Napoli aveva sottratto il biglietto vincente. Alla luce del dissequestro operato dalla Procura della Repubblica di Napoli, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane, ha infatti incaricato il dirigente dell’Ufficio Giochi numerici e Lotterie di recarsi presso la Caserma dei Carabinieri di Latina per acquisire formalmente il tagliando all’Amministrazione e contestualmente autorizzare il concessionario Lotterie Nazionali Srl, all’avvio delle procedure per il pagamento del premio.

La Procura, infatti, ha ribadito che "le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa", pertanto la donna che aveva acquistato il biglietto potrà incassare quanto le spetta. Il Direttore Minenna ha espresso "viva soddisfazione" per l’evoluzione positiva della vicenda. "La collaborazione istituzionale - ha ribadito Minenna - tra L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i Carabinieri, e l’Autorità Giudiziaria nonchè il concessionario Lotterie Nazionali Srl, ha prodotto un risultato eccellente e sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni è entrata nel cuore di tutti noi".

I fatti risalgono allo scorso 4 settembre, quando un'anziana signora residente nel quartiere popolare di Materdei, non lontano dal centro storico di Napoli, si era accorta di aver vinto mezzo milione di euro con un gratta e vinci ed era andata nella tabaccheria dove aveva comprato il tagliando per ricevere conferma della cosa. La veridicità della vincita era stata verificata dal dipendente della tabaccheria, e qui comincia la spy story: non appena il tagliando è finito in mano al proprietario, l'uomo lo ha intascato ed è scappato in scooter. E' stato fermato pochi giorni dopo dalla Polizia a Fiumicino, privo del tagliando vincente, mentre tentatava di imbarcarsi per Fuerteventura, alle isole Canarie.

