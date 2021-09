Terni, il sogno coronato di Valeria Masala: salire in vetta al monte Sibilla, cima dei monti Sibillini

Giorgio Palenga 23 settembre 2021 a

a

a

Paolo e Valeria stavano tornando in moto da una gita al mare, il 30 luglio 2019, lungo la statale 77 che collega Foligno a Civitanova Marche. Approfittando di alcuni giorni di ferie, la coppia aveva programmato di passare dal mare alla montagna, il giorno dopo, per salire in cima al monte Sibilla, la vetta più alta che dà il nome ai Monti Sibillini.

Dietro l’angolo di una curva li aspettava, però, un destino terribile. La moto su cui viaggiano sbanda e diventa una scheggia impazzita, carambola sul guard-rail, che si trasforma in un’arma mortale, e fa volare i due passeggeri a decine di metri di distanza, sull’asfalto. Paolo lascia la sua vita in quel tratto di strada, Valeria esce dall’incidente in coma, lotta con la morte alcuni giorni ma resta in vita, pagando però il pesante dazio dell’amputazione di un braccio e di una gamba.

A poco più di due anni da quella tragedia, Valeria Masala, 54 anni, ternana d'adozione, madre di due ragazzi, un maschio e una femmina che l’ha da poco resa nonna, lo scorso fine settimana ha realizzato quel progetto rimasto in sospeso da quel 31 luglio di due anni fa.

La nuova sfida di mamma Valeria: "Voglio tornare a fare trekking"

Domenica 19 settembre 2021 è infatti salita in cima al monte Sibilla grazie all’amicizia e alla straordinaria gara di solidarietà e affetto di un gruppo di appassionati di escursioni in montagna, come lei, conosciuti per caso attraverso un gruppo Facebook dedicato al tema.

“Qualche tempo fa feci semplicemente un post per chiedere informazioni sulla possibilità di una persona con disabilità come la mia di poter salire in cima alla Sibilla – racconta Valeria -. L’unico modo è quello di utilizzare una ‘joelette’, ovvero una speciale carrozzina monoruota che si adatta a percorrere qualunque tipo di strada e superficie. Da quel momento in poi ho conosciuto nuovi amici ed è scattata una macchina organizzativa che mi ha portato domenica scorsa fino su in cima”.

Gli amici si chiamano Elisa, Rodolfo e Alessandro, le cui iniziali dei nomi, con davanti quello di Valeria, hanno formato l’acronimo “Vera” che ha dato il nome al progetto. Che è stato quello di portare fino alla vetta la irriducibile mamma-nonna ormai al 100% ternana, sebbene sarda di origine.

Rodolfo, che nella vita è guida ai Sibillini, ha trovato una “joelette” messa a disposizione dal Comune di Terre Roveresche (Pu); Alessandro è invece un operatore abilitato a condurla, sebbene… ne fosse sprovvisto; Alessandra, così come gli altri due, è esperta dei percorsi per salire in cima alla Sibilla.

Domenica così, pur senza fare troppa pubblicità nel timore di un afflusso esagerato di escursionisti, una quarantina di persone si è data appuntamento insieme a Valeria. “Alle 8,30 eravamo a Monte Monaco – prosegue Valeria – paese da cui si parte per salire e del quale nei giorni precedenti avevo incontrato il sindaco, che è stata molto cordiale e che ci ha dato la sua collaborazione. Alle 9,15 ero sulla joulette e abbiamo iniziato l’ascesa. Intorno alle 13 eravamo in cima. Come è andata? A me benissimo (ride Valeria ndr), anche perché sono stati loro a faticare! Per trasportarla in condizioni normali bastano due persone, ma in alcuni tratti particolarmente accidentati sono serviti… i rinforzi. Ovviamente dandosi il cambio a cadenza regolare”.

Valeria non molla: "Sono tornata a fare trekking sulle montagne"

Valeria ha quindi coronato il suo progetto, che ha idealmente condiviso con Paolo, presente sicuramente domenica nel suo cuore. Ma non è stata solo una soddisfazione personale: “Con un po’ di organizzazione e buona volontà – conclude – abbiamo dimostrato che anche per noi disabili è possibile continuare a fare trekking e vivere la montagna. So che al nord molte zone sono attrezzate con le joelette, nel centro Italia un po’ meno: noi abbiamo dimostrato che tutto si può fare. Chissà che questa bellissima esperienza che ho vissuto io, grazie a tanti amici che si sono messi a disposizione, possa fare da apripista per permettere anche a chi ha una disabilità come la mia di non rinunciare a una passione così bella, quella per il trekking e la montagna”.

Troppe barriere al seggio. Donna disabile non vota per protesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.