Gubbio, movida molesta in centro storico, pugno duro del sindaco

23 settembre 2021 a

a

a

Ordinanza contro la movida molesta in centro storico a Gubbio. Il sindaco Filippo Mario Stirati ha emesso un provvedimento per il rispetto delle quiete pubblica e del decoro urbano dopo le numerose proteste dei residenti. Alle 2 di notte tutti i locali del centro storico dovranno chiudere. E tra l’1 e le 2, e fino alle 6 del mattino, sarà vietato consumare nelle aree pubbliche del centro storico e nelle pertinenze all’aperto dei locali bevande alcoliche e superalcoliche. Questo il contenuto dell’ordinanza che entrerà in vigore dalla notte tra venerdì e sabato e fino a domenica 24 ottobre, per tutti i sabati e le domeniche.

Umbria, più che raddoppiate le classi in quarantena: in 24 ore passano da 6 a 15

Il provvedimento riguarderà pubblici esercizi, esercizi commerciali, distributori automatici e tutti i soggetti operanti nelle aree del centro storico, così come delimitato dalle mura urbiche e largo di porta Marmorea. Un’ordinanza dettata, spiega il sindaco, “dalla necessità di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti del centro storico, nonché il decoro del patrimonio culturale e architettonico di molte aree del centro cittadino. Da settimane, infatti, emergono dai controlli della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine elementi di criticità e di disturbo alla quiete pubblica, dovuti in particolar modo alla concentrazione degli avventori all’esterno dei locali e nelle vie e nei vicoli del centro, che troppo spesso disturba il riposo dei residenti e crea un grande danno al decoro urbano, con problematiche anche in materia di igiene”.

Scontro frontale tra moto e camion, muore centauro di 49 anni

Gli stessi residenti da tempo segnalano con frequenza sempre maggiore all’amministrazione la presenza di assembramenti di persone dedite al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade e nelle piazze pubbliche durante le ore notturne e sino alle prime ore del mattino, “e ora, con questa ordinanza - sottolinea Stirati - chiediamo tolleranza zero alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, soprattutto in relazione ai comportamenti barbari, incivili e vandalici, irrispettosi dei luoghi e delle persone”.

Ubriachi alla guida: multe e patenti ritirate a quattro persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.