Oroscopo del Corriere di giovedì 23 settembre 2021: le previsioni segno per segno

22 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 23 settembre 2021.

ARIETE

In molti contano su di voi per consigli e opinioni importanti. Non concentratevi solo sugli altri: a vol- te bisogna anche prendersi i giusti spazi.

TORO

Nella vita si è spesso chiamati a scegliere, anche se non sempre è facile: trovate un modo per risolvere la situazione in cui siete caduti.

GEMELLI

Un fastidioso imprevisto rende la vostra giornata frenetica. Poco male: a volte la monotonia diventa davvero difficile da sopportare.

CANCRO

Non dovete per forza dimostrare agli altri chi siete e quanto valete. Nella vita c’è molto di più che pensare alle opinioni altrui.

LEONE

Nel profondo del vostro cuore sapete che c’è una persona davvero speciale per voi. Trovate il coraggio di farvi avanti e conoscerla meglio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 21 settembre 2021

VERGINE

Una telefonata inaspettata vi scombussola: se sentite ancora qualcosa di importante per il vostro ex, non illudete chi vi ama.

BILANCIA

Anche a voi può capitaredi scoprirvi fragili, un giorno. Bene, fatta questa premessa, non vergognatevene e chiedete aiuto.

SCORPIONE

Avete sempre bisogno di porvi un obiettivo per non sentirvi vuoti e inoperosi. Ogni tanto, però, datevi anche altre priorità, come l’amore.

Million Day, estrazione di oggi mercoledì 22 settembre 2021: i cinque numeri vincenti

SAGITTARIO

Dopo una serie di dubbi, finalmente siete pronti per fare una scelta importante per la coppia. Avete capito cosa è importante per voi.

CAPRICORNO

Se ci sono delle questioni in sospeso e che vi stanno facendo dormire male state tranquilli. Molto presto la situazione si sbloccherà.

ACQUARIO

In questi giorni vorreste sfidare la sorte e provare a buttarvi in una nuova avventura. Portate pazienza: tra qualche settimana ci sarà tempo.

PESCI

Siete in preda all’ansia, ma avere questo atteggiamento non vi aiuterà ad affrontare gli impegni. Quindi respirate e state tranquilli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.