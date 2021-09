Lama, Monica Bellucci manda un video messaggio agli ex vicini di casa

22 settembre 2021 a

Un raduno che sa di vera e propria festa quello organizzato per celebrare via Nova a Lama, nel comune di San Giustino. E tra i suoi ex abitanti c’è anche una vera e propria diva mondiale: Monica Bellucci che ha mandato il suo saluto tramite un video messaggio. Il vero appuntamento però sarà quello del prossimo anno, probabilmente il 2 settembre 2022 quando, Covid permettendo, verrà chiusa l’intera strada per consentire a tutti di partecipare. L’auspicio infatti è che la pandemia rallenti la sua corsa permettendo a tutti di tornare a vivere senza restrizioni.

Intanto però, rispettando le limitazioni imposte dalla pandemia, in questi giorni i nati dagli anni ’70 in via Nova - la mitica e vivace via al centro di Lama di San Giustino - hanno organizzato un'iniziativa sul filo dei ricordi per tornare a condividere un tempo che non c’è più, ma che ha lasciato tracce bellissime nei loro ricordi. Ne è uscita una serata in cui tutti si sono sentiti nuovamente a casa come se non fosse passato un attimo, grazie anche all’idea e all’organizzazione di Michela Camilletti, Michela Dini e Stefano Veschi.

Invitata speciale Monica Bellucci, anche lei nata in via Nova dove ha ancora una casa, che per altri impegni professionali che la tengono lontana dall’Italia non ha potuto partecipare. L’attrice umbra comunque ha voluto essere presente all’appuntamento organizzato dai suoi ex vicini di casa. E lo ha fatto inviando un messaggio di saluto a tutti coloro che sono intervenuti al raduno. Ad animare lo spirito della serata non è stato il solito amarcord accompagnato dalla nostalgia, ma la voglia di stare insieme, di ricordare il meglio della passata gioventù e dell’oggi, con la speranza concreta che il meglio possa ancora venire. Per rendere ancora più indimenticabile l’occasione è stata pure realizzata una maglia celebrativa, dedicata alla mitica via Nova.

