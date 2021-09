Segni di cedimento in Via Maestà delle volte, cadono pezzi dai palazzi

Sabrina Busiri Vici 21 settembre 2021 a

Cadono frammenti di pietre dagli edifici e dai torroni di via Maestà delle volte a Perugia. Uno dei tratti più suggestivi del centro storico, di recente scelto dal regista Pupi Avati per fare da sfondo alle scene del film sulla vita di Dante, ora è costeggiato da transenne e impalcature perché a seguito delle intense piogge di venerdì 17 settembre sono caduti frammenti di pietre e calcinacci dalle mura sovrastanti. Ad accorgersi sono stati i vigili che hanno avvertito il pronto intervento del Comune e i soccorsi hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada, chiuso al traffico ma ovviamente viavai continuo di pedoni e in cui si affacciano diversi esercizi commerciali. E ponteggi tra l’altro sono stati allestiti proprio per proteggere l’ingresso dei negozi.

A un primo sopralluogo i punti deteriorati in cui sono avvenuti i distaccamenti sono risultati nell’edificio che sovrasta la fontana (totalmente restaurata nel 2016 con la campagna ArtBonus ndr) e nel palazzo dove per decenni aveva sede il negozio della Talmone. Entrambi gli edifici sono di proprietà degli enti ecclesiastici. Sono loro che dovrebbero provvedere in via definitiva alla messa in sicurezza quindi al ripristino delle facciate.

Non è la prima volta che i monumenti cittadini mostrano segni di cedimento. Nella primavera scorsa il pronto intervento del Comune è dovuto intervenire per la caduta di frammenti dalla Rocca Paolina transennando il monumento lungo via Marzia. E nell’autunno precedente, sempre nella fortezza disegnata dal Sangallo, erano intervenuti all’altezza dell’ampia curva di viale Indipendenza. Nel caso di Via Maestà delle Volte le criticità appaiono piuttosto circoscritte ma i sintomi non vanno sottovalutati. Importante, lo segnalano i passanti: i frammenti caduti andrebbero comunque tolti.

