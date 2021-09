Umbria, a rischio usura 4.623 imprese. Cardella: "Importante chiedere aiuto subito"

21 settembre 2021 a

Sono 4.623 le imprese umbre che si trovano in sofferenza, il 2,6% del totale: 3.341 si trovano in provincia di Perugia, 1.282 in quella di Terni. Si tratta di società non finanziarie e famiglie produttrici che sono state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Una bollinatura - in questo modo la definisce l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha effettuato un report sul rischio usura nelle diverse regioni italiane - che, per legge, non consente a queste aziende di accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Pertanto, non potendo beneficiare di liquidità, rischiano, molto più di altre, di finire nelle mani di strozzini. “I numeri che ci arrivano dalla Cgia di Mestre sono significativi e meritevoli di essere attenzionati - evidenzia Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura - Quella che emerge, in realtà, è una situazione di cui già eravamo ben consapevoli: gli effetti della pandemia, in un primo momento ammortizzati dall’erogazione dei sostegni, stanno ora venendo fuori in tutta la loro gravità. E quello che più colpisce - continua - è che tra le categorie maggiormente colpite non ci sono solo piccoli artigiani, commercianti e partite Iva ma anche impiegati sia pubblici che privati. Persone che si ritrovano a dover pagare mutui e prestiti che erano stati sospesi nel periodo di emergenza finendo così in difficoltà”.

L’Ufficio studi della Cgia di Mestre individua proprio in questo mese di settembre il periodo più complicato dell’anno per la ripresa dell’attività di riscossione e notifica di nuove cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sono 250 mila quelle in arrivo per l’Umbria secondo una stima di Confprofessioni regionale. In questo contesto assume un ruolo importantissimo la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura che riesce a fornire un aiuto concreto e immediato.

“Riuscire a intervenire in tempi celeri è fondamentale - spiega Cardella - Invitiamo coloro che si trovano in difficoltà a rivolgersi alla nostra Fondazione subito, anche solo per una segnalazione o un consiglio. Subito e senza vergogna. Da parte nostra garantiamo l’assoluta riservatezza”. La Fondazione gode del supporto delle istituzioni territoriali, dell’Università, degli enti caritatevoli. “Tutti sono ben consapevoli della particolare situazione che stiamo attraversando - evidenzia Cardella - e pronti a fare squadra per arginare il problema”.

