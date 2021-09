Davide Pecorelli a Perugia, l'imprenditore dato per morto e ricomparso naufrago si è presentato in Procura

20 settembre 2021 a

Davide Pecorelli si è presentato in Procura a Perugia alle 16. L'imprenditore ed ex arbitro dato per morto e poi ricomparso naufrago su un gommone al largo dell'isola di Montecristo viene sentito nell'ambito del fascicolo aperto per omicidio sul suo caso. La sua auto era stata trovata a Puke, in Albania, bruciata. Con dentro delle ossa che poi, è stato scoperto, non erano umane. L'uomo è stato denunciato per sostituzione di persona: all'isola del Giglio, da dove era partito col gommone, avrebbe prodotto un documento falso.

