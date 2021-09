Perugia, oratorio di Santa Cecilia riconsegnato alla città

Sabrina Busiri Vici 19 settembre 2021 a

Uno scrigno barocco incastonato fra le pietre della Perugia medievale. Un posto deputato alla cultura che è rimasto chiuso a lungo per adeguamento alle norme antincendio e per ridefinirne la gestione ma che ora merita di ritrovare le note, il pubblico e tanto altro. L’oratorio Santa Cecilia, in via Fratti, è pronto e torna fruibile dal 25 settembre.

Nuovi il logo, la gestione e la stagione ma anche le idee che prenderanno forma con una programmazione che guarda in modo particolare ai più piccoli. Il rinnovato corso è stato presentato sabato 18 settembre dall’assessore Leonardo Varasano e dai rappresentante di Musicittà, l’associazione assegnataria del bando per la gestione: la presidente Barbara Griffini; Carmen Cicconofri, direttore artistico e Nicola Pisello, responsabile della comunicazione. Un primo incontro dunque per dare l’annunci; mentre nel prossimo weekend si terrà una presentazione aperta a tutta la città per tornare a fruire dell’oratorio e saperne di più sui contenuti. Un evento di due giorni che si aprirà sabato 25 con una conferenza alle 10 e proseguirà no stop fino alla sera di domenica 26 con concerti, laboratori, video e rassegne.

La stagione Vivosóno, finanziata dalla Regione con fondi europei, aprirà il 28 ottobre. “Saranno quattro i filoni principali che seguiremo - ha spiegato Nicola Pisello -: musica barocca, giovani talenti della lirica, musica corale e danza contemporanea con la compagnia Malacarne diretta dalla perugina Alice Gosti. Quattordici appuntamenti tutti gratuiti, di cui dieci si terranno nell’oratorio e quattro in altri luoghi della regione, Foligno, Assisi, Collescipoli e Panicale, perché nascono in collaborazione con i nostri partner”. La programmazione è ampia e parte con il concerto inaugurale Folk songs il 28 ottobre per protrarsi fino ad agosto 2022. Per partecipare bisognerà prenotarsi nel link nella pagina Facebook dell’associazione Coristi a priori. “Per le misure anti Covid la capienza ora è di 50 posti, ma l’oratorio ha uno standard di 130, speriamo in Franceschini”, ha sottolineato l’assessore.

Oltre la stagione, il Santa Cecilia, secondo quanto detto, sarà destinato a diventare un’accademia vocale. “Inizieremo col proporre dei percorsi formativi incentrati sulla voce e aperti a tutte le fasce di età - spiega Cicconofri- con particolare attenzione verso i bambini e ragazzi. Inoltre, l’auditorium diviene la nuova sede della formazione corale Coristi a Priori, attiva dal 2015 e punto nascente dell’associazione”. “C’è stato in questi mesi un lavoro lungo - conclude Varasano - ma vogliamo che l’oratorio torni a essere un centro vitale per la città”.

