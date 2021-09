Almawave, l'ad Valeria Sandei è convinta: "Perugia può rinascere con l'intelligenza artificiale"

Sabrina Busiri Vici 19 settembre 2021 a

a

a

Perugia entra nel mondo dell’intelligenza artificiale e lo fa con Valeria Sandei. Lei è amministratore delegato di Almawave, società italiana quotata in borsa, leader appunto nell’Intelligenza Artificiale (AI). Sandei sarà domenica 19 settembre tra i nove ospiti di TedXPerugia. Il talk, in corso di svolgimento al teatro Morlacchi a partire dal primo pomeriggio, ha come tema la rinascita della città, da qui il titolo Phoenix. Così Sandei, inserita dalla rivista Forbes tra le cento personalità più influenti, potrà dare il suo contributo. E al Corriere dell’Umbria ha anticipato alcuni temi.



Lavoro, partnership PoliMi e PerVoice in nuovi studi su salute e sicurezza over 50

Sandei, che ruolo può rivestire l’intelligenza artificiale nella ripresa economica e sociale di Perugia?

L’intelligenza artificiale è un mondo infinitamente vasto di opportunità. Alcune di queste tecnologie potranno rendere più efficiente la macchina pubblica a Perugia come in ogni altra città d’Italia. Sarà innanzitutto possibile introdurre nuovi modelli in sanità che potranno permettere alle persone di curarsi all’interno delle proprie abitazioni. C’è poi tutto il tema del turismo: si potranno costruire in maniera facili nuovi percorsi per mettere insieme in modo più agile beni culturali, hobby, opportunità di svago. E poi c’è la valorizzazione dei dati della pubblica amministrazione, i cosiddetti open data, che dovranno diventare sempre più accessibili per creare nuovi modelli di business.

Insomma, l’AI è essenziale per andare verso il concetto di smart city. Ma i costi sono affrontabili?

I costi sono sostenibili da una comunità nella misura in cui generino benefici concreti. Bisogna sempre averlo chiaro. Ed è importante che anche tutto il contesto evolva di pari passo.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) darà una spinta in più?

Credo molto rilevante su tutto il fronte della digitalizzazione che può essere uno dei perni del rilancio.

Almawave, Ai e Big Data trainano fatturato 2020

Il cittadino comune è pronto al cambiamento?

Non solo è pronto, ma abituato. Quello che non è semplice è portare questo tipo di modello anche in quegli ambiti così complessi e stratificati come nella pubblica amministrazione. Eppure quando accade tutti ne traggono beneficio.

Ha rapporti di collaborazione con l’Umbria e le sue università?

In questo momento no. Questo viaggio potrà essere l’occasione per prendere contatti e vedere se possono nascere idee propositive in comune.

TedxPerugia è stato voluto e organizzato da 35 giovani, qual è il consiglio che dà a loro?

Da una parte affrontare il mondo del lavoro con passione, positività e voglia di dare un contributo. Dall’altra lavorare sulle proprie idee e concepirle con una visione allargata e di sistema. Poi se troverò qualche giovane informatico con la passione per l’intelligenza artificiale sarò felice di approfondire la conoscenza. Ce n’è molto bisogno.



Digitale: la voce sostituisce le password, Almawave si allea con Phonexia (2)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.