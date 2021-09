Terni, svincolo San Carlo-Collelicino: ok al nuovo progetto Anas con due rotonde per metterlo in sicurezza

Giorgio Palenga 18 settembre 2021 a

“La città ne sente e risente parlare da almeno 30 anni. Oggi, grazie all’impegno dell’attuale giunta regionale, in collaborazione fattiva con l’Anas, parte il nuovo progetto, notevolmente migliorato, che ottiene tutte le autorizzazioni e, già finanziato ed appaltato, vedrà entro pochi mesi aprire il relativo cantiere”.

L’annuncio arriva dall’assessore regionale alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche, Enrico Melasecche, e riguarda l’adeguamento dell’attuale svincolo a raso in corrispondenza di San Carlo-Collelicino, sulla Flaminia da Terni a Spoleto, esattamente al km 81+100, che attualmente ha una corsia centrale per l’accumulo del traffico proveniente da Terni per consentire la svolta a destra per l’accesso all’abitato di Collelicino.

Come spiega lo stesso Melasecche, “del miglioramento della sicurezza dello svincolo, più volte sollecitato dalle istituzioni locali per l’elevato tasso di incidentalità, se ne parla da decenni ed è stato oggetto di studio sin dal 2008”.

Nel 2010 venne redatto il primo progetto definitivo, analizzato anche in Conferenza dei servizi nel 2013, che prevedeva la realizzazione di una strada complanare alla Ss 675 che si raccordava con la viabilità comunale mediante un sottopasso già esistente.

“L’intervento – spiega l’assessore regionale – prevedeva un importante sbancamento della collina con un impatto ambientale e costi rilevanti”. Per ottemperare alle richieste della Conferenza dei servizi, l’Anas ha adeguato il progetto prevedendo – chiarisce ancora Melasecche – un adeguamento dell’incrocio attuale mediante l’inserimento di una rotatoria sulla Ss 3 al posto dell’intersezione con strada di San Carlo e Collelicino (nel grafico in alto il nodo A ndr) e la realizzazione di una rampa monodirezionale in uscita dalla Ss 3 che si collega ad una nuova rotatoria posizionata sull’attuale strada di San Carlo (nodo B ndr)”.

In particolare, verrà inserita una rotatoria (tipologia prevista dalla normativa per la categoria di strada) lungo l’asse principale, nello specifico posizionata in corrispondenza dell’attuale incrocio con l’abitato di Collelicino.

Quanto invece al collegamento dell’abitato di San Carlo (e zone limitrofe), direttamente dalla attuale Ss 3, provenendo da Spoleto mediante una rampa di uscita che, sottopassando la statale, si collega con la strada di San Carlo mediante un incrocio a raso sempre del tipo a rotatoria. Questo permetterà a chi viene da Spoleto, diretto all’abitato di San Carlo, di semplificare l’accesso allo stesso evitando di arrivare al successivo svincolo Terni Est–Rieti.

“Il progetto definitivo redatto nel 2021 recepisce tutte le prescrizioni della Conferenza dei Servizi 2013 – prosegue ancora Melasecche – e allo stesso tempo, essendo stata eliminata la viabilità parallela, presenta un minore uso di territorio con conseguente assenza di impatti ambientali sull’area interessata. Lo scorso 14 settembre 2021 la conferenza di servizi ha approvato il progetto. Anas ha già attivato la progettazione esecutiva che si stima possa completarsi entro il 2021. L’inizio dei lavori è previsto nel 1° semestre 2022 tramite accordo quadro già contrattualizzato e disponibile. L’intervento, per come previsto nel progetto definitivo approvato, ha un costo stimato in circa 4 milioni e mezzo di euro, ad oggi interamente finanziato. E’ con notevole soddisfazione che si porta a conclusione, con una logica di alta qualità ed efficienza, un’opera di tale portata che si aggiunge alle molte altre che in tutta l’Umbria oggi ripartono mentre da molto tempo languivano senza trovare soluzione".

"La Flaminia nella tratta Terni-Spoleto, lasciata da tempo al suo destino, vede oggi un impegno importante dell’Anas sia nella manutenzione straordinaria delle pavimentazioni nel tratto da San Gemini a Terni, nella messa in sicurezza dei viadotti, oltre che nella riqualificazione complessiva con i dieci progetti in fase ormai avanzata di predisposizione”, conclude l’assessore regionale.

