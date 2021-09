UniPg: Adisu revoca 200 borse di studio già erogate a studenti risultati non idonei

18 settembre 2021 a

a

a

La Regione Umbria ha appena approvato il bilancio di Adisu, l’agenzia regionale per il diritto allo studio. Nel rendiconto si legge: fondo crediti di dubbia esigibilità 534.255,75 euro. Si tratta di un fondo prudenziale, creato per legge e secondo meccanismi di legge, per far fronte alla mancata o dilatata restituzione di quote derivanti dalla revoca di borse di studio già erogate a studenti poi risultati non idonei. Quest’anno su 4.400 beneficiari circa 200 hanno perduto il diritto per mancanza dei requisiti di merito e si arriva a 400 aggiungendo chi è stato soggetto a una riduzione della quota. Parliamo di 4-5% di crediti esigibili su 10 milioni di borse di studio erogate in contanti e quasi altrettanti trasmesse in servizi fra mensa e posti letto.

In anteprima il restauro del gonfalone di Raffaello

“Il fondo accantonato in bilancio è un aspetto fisiologico che si presenta nella gestione di tutte le agenzie regionale per il diritto allo studio - spiega il dirigente Stefano Capezzali -. Le borse di studio si ottengono per requisiti di reddito (vedi Isee ndr) e di merito (crediti ottenuti durante l’anno accademico ndr). E in alcuni casi capita, soprattutto a chi si iscrive al primo anno della triennale o della magistrale di non raggiungere i requisiti di merito durante l’anno perciò lo studente si trova a dover restituire la prima rata che per legge eroghiamo entro il 31 dicembre. Nella casistica delle revoche ci sono, in minor numero, anche studenti che cambiano università o smettono di studiare.

Dalle mura in rovina dell'ex Sai nascono grandi murales colorati: c'è anche quello di Gino Strada

Dottor Capezzali, quali strade vengono intraprese da Adisu per limitare queste mancate riscossioni?

Innazitutto siamo arrivati ad erogare, nella prima rata, il 25% non più il 50% del bonus.

E per facilitare gli studenti che si trovano in questa situazione?

Rateizziamo la somma da restituire fino a 30 mesi.

Ci son vari step per la revoca?

Se non vengono raggiunti i crediti è prevista la revoca, se c’è un parziale conseguimento, rispetto a tetti prestabiliti, applichiamo il divieto a partecipare al bando successivo.

Abbandonando l’argomento borse di studio, sono uscite le regole da seguire nei collegi come misure anti Covid: green pass a ogni ingresso anche per i non residenti negli studentati. L’Udu ne vuole discutere...

Le linee attualmente adottate si basano su gli indirizzi dati dall’assemblea nazionale delle agenzie per il dritto allo studio approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e ancora rappresentano una preadozione perché il tutto dovrà essere ulteriormente approvato il 24 settembre dagli stessi organismi che si esprimono nel merito delle borse di studio e tra questi c’è anche il garante degli studenti. Perciò le attuali non sono ancora definitive.

Quando è previsto l’arrivo degli universitari nei collegi?

A partire da primo ottobre. Per quella data avremo una stesura certa delle linee guida.

Marco Bocci torna sul palco della sua città con una esibizione da sold out: il programma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.