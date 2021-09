Oroscopo del Corriere di venerdì 17 settembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

16 settembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di venerdì 17 settembre 2021.



ARIETE

La possibilità che facciate colpo su un potenziale partner o, dal punto di vista professionale, sul vostro capo, oggi è molto alta. Siete brillanti.

TORO

Le lamentele degli altri si sommano alle vostre, così l'atmosfera sarà un po' troppo cupa per rendere al meglio, sia al lavoro che a casa.



GEMELLI

Le cose da fare sono troppe e non ce la fate più: vorreste una mano ma non sapete a chi chiederla, perché probabilmente non vi fidate.

CANCRO

Giornata "musicale". Avrete voglia di cantare e di esternare la vostra gioia di vivere, senza curarvi più di tanto dell’umore di chi vi circonda.

LEONE

Occhio a qualche parola di troppo e sicuramente fuori luogo, sia da parte vostra che degli altri: si rischiano forti incomprensioni in questo periodo.

VERGINE

Avreste voglia di unirvi a un gruppo, ma c'è qualche impedimento che vi ostacola, probabilmente di natura economica. Oggi vi peserà di più.



BILANCIA

La vita oggi vi appare bella e armoniosa, probabilmente perché intorno a voi sarete circondati da persone con uno spirito positivo.

SCORPIONE

L'eleganza dei vostri interventi e le capacità dialettiche saranno molto apprezzate dall'ambiente che ne trarrà beneficio. Sarete fieri di voi.



SAGITTARIO

Dovrete conquistarvi il momento di gloria con non poca fatica, ma alla fine sicuramente ne sarà valsa la pena: scoprirete di avere grandi doti.

CAPRICORNO

Amore, salute, denaro, carriera. Oggi tutto sembra andare a gonfie vele in ogni ambito della vostra vita: merito vostro, ma gli astri vi aiutano.



ACQUARIO

Una notizia apparentemente innocua potrebbe mettervi in testa strane idee: sarete turbati, insomma, e faticherete a restare concentrati.



PESCI

Alti e bassi, come capita spesso. Ci saranno momenti della giornata che vi regaleranno grandi soddisfazioni e altri che vi faranno sentire inutili.

