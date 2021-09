Turismo, bando Umbriaperta: su 45 domande arrivate 18 sono ammissibili

16 settembre 2021 a

Sono 45 le aziende che hanno fatto domanda per il bando Umbriaperta. L’elenco, in ordine cronologico, è stato pubblicato da Sviluppumbria. Il bando regionale, con una dotazione finanziaria di 1.050.000, è nato con la finalità di sostenere gli investimenti delle imprese della filiera del turismo nei territori del cratere del sisma 2016. Imprese, inoltre, colpite dal crollo delle presenze e del fatturato nel 2020 pari almeno al 15% in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19. Tra le finalità del bando anche il sostegno a iniziative di promo-commercializzazione volte all’aumento e miglioramento dei servizi per favorire la permanenza media dei potenziali clienti.

“Alla scadenza dell’avviso, previsto per il 30 giugno 2021, sono pervenute 45 domande - precisano da Sviluppumbria -. Di queste 18 sono state oggetto di istruttoria di ammissibilità in quanto la somma dei contributi richiesti corrisponde alla dotazione finanziaria prevista pari a 1.050.000 euro”. Da qui nove domande sono in corso di concessione del contributo mentre per le altre nove sono in corso richieste di chiarimenti ai fini dell’istruttoria di merito.

L’erogazione del contributo avverrà dopo la rendicontazione finale del progetto con possibilità di richiesta di un anticipo, pari al 40% del contributo concesso, previa stipula di una fideussione bancaria o assicurativa.

