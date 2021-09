Terni, la ternana Francesca Ciuffatelli approda alla finalissima per il titolo di Miss Mamma Italiana 2021

12 settembre 2021 a

C’è anche una giovane mamma ternana, Francesca Ciuffatelli, di 32 anni, tra le finaliste del concorso Miss Mamma Italiana, che nella serata di domenica 12 settembre 2021 sancirà chi potrà fregiarsi dell’ambita fascia nel corso della finalissima in programma a Bellaria Igea Marina, sulla Riviera romagnola. (Nella foto le finaliste, nel riquadro Francesca)

Francesca Ciuffatelli in corsa per la conquista della fascia di Miss Mamma Italiana 2021

Sono state centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che, nonostante la lunga pausa forzata dovuta al lockdown, si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di luglio del 2020, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le 38 vincitrici delle finali regionali hanno avuto accesso alle prefinali, prima della conclusione di domenica 12 settembre con l’assegnazione della fascia.

Tra queste c’è proprio Francesca, una ternana doc, mamma della piccola Giulia, di otto anni, che naturalmente fa un gran tifo per lei, insieme a tutti coloro che le vogliono bene. Lo spettacolo è in programma domenica 12 settembre 2021, dalle 21, nella centralissima piazza Don Minzoni di Bellaria Igea Marina. Il concorso nazionale vuole premiare non solo la bellezza ma anche la simpatia ed è riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni. Le concorrenti sono state impegnate in scatti fotografici, ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, per poi sostenere una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive).

Questo l’elenco completo delle mamme finaliste:

- Francesca Ciuffatelli, 32 anni, di Terni;

- Rosaria Miletta, 37 anni, di Arcola (La Spezia);

- Pamela Di Pietro, 39 anni, di Leggiuno (Varese);

- Elisa Battaglia, 41 anni, di Fino Mornasco (Como);

- Noemi Ingrosso, 27 anni, di Misinto (Monza Brianza);

- Evelyn Palamà, 44 anni, di Carvico (Bergamo);

- Silvia Palamà, 30 anni, di Claudio d’Adda (Bergamo);

- Francesca Pupa, 33 anni, di Traversetolo (Parma);

- Sara Della Corna, 34 anni, di Bertinoro (Forlì Cesena);

- Serena Pagliarani, 39 anni, di Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena);

- Ilaria Giorgini, 38 anni, di Falconara Marittima (Ancona);

- Elena Boncompagni, 42 anni, di Osimo (Ancona);

- Stella Claudia Monachesi, 38 anni, di Porto San Giorgio (Fermo);

- Daniela Gaetani, 38 anni, di Sora (Frosinone);

- Angela Piccirilli, 30 anni, di Tornimparte (Aquila);

- Debora Libera Vicidomini, 43 anni, di Procida (Napoli);

- Roberta Focarazzo, 28 anni, di Palo del Colle (Bari);

- Alessia Garigali, 36 anni, di Trecastagni (Catania);

- Carolina Putzolu, 36 anni, di Santa Giusta (Oristano).

