Minorenni sul tetto degli ex molini Brighigna: l'allarme dei passanti. Poi l'intervento dei carabinieri

Paolo Puletti 12 settembre 2021 a

a

a

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 settembre due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Città di Castello sono intervenute nell’area dismessa ex molini Brighigna poiché erano stati segnalati dei ragazzi al suo interno. I ragazzi erano seduti a margine del tetto di una delle strutture ad un’altezza stimata in 30 metri dal suolo e senza alcuna protezione.

Movida sfrenata, proteste dei residenti per le strade trasformate in latrine

Una sfida, una bravata, è quanto devono appurare i militari che hanno convinto i ragazzi, cinque minorenni, a scendere. Gli ex mulini Brighigna sono noti per il degrado che si somma ad anni di abbandono e l’area risulta molto pericolosa per gli edifici oramai pericolanti, per l’elevata altezza dei silos, per le numerose aperture nel vuoto e per la presenza di vetri in terra. I ragazzi erano saliti sul tetto di un silos ad un’altezza, come detto, di più di 30 metri. L’allarme è stato dato da alcuni passanti impauriti dal vedere i giovani avvicinarsi al cornicione del tetto e sedersi con le gambe penzoloni nel vuoto. In seguito alla segnalazione sono arrivate due pattuglie dei carabinieri coordinate dal luogotenente carica speciale Fabrizio Capalti che è salito in borghese per non allarmare e impaurire i giovani.

Non rispettano le norme anti Covid, multati in 18: otto minorenni accendono fuoco per passare notte sotto le stelle

Con l’ausilio degli altri carabinieri in divisa i ragazzi sono stati convinti a scendere dal tetto e una volta in zona di sicurezza i militari hanno provveduto a verificare le loro generalità. I ragazzi tutti minorenni insieme ai genitori chiamati sul posto, sono stati portati in caserma e denunciati all’Autorità giudiziaria minorile per invasione di terreni ed edifici e violazione di domicilio essendo l’intera area recintata e tappezzata con cartelli di avvertimento di pericolo crollo. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per stabilire se i minorenni siano penetrati nell’area e soprattutto siano saliti sul tetto del silos per qualche sciocco, quanto pericoloso, gioco di quelli che spesso vengono diffusi con video attraverso il web. Purtroppo quello che ha coinvolto questi cinque minorenni non è che l’ultimo di episodi analoghi che sono stati registrati nel tempo.

Denuncia festa abusiva in una casa del centro. Arriva la polizia e multa nove ragazzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.