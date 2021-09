Raid dei vandali al cimitero, profanate 15 tombe con la bomboletta spray

12 settembre 2021 a

Vandali in azione al cimitero della frazione di Montecastelli, a Umbertide. Ignoti hanno profanato alcune tombe ospitate al suo interno. Uno o più vandali hanno compiuto un raid all’interno del piccolo camposanto che si trova nel paese e hanno sfogato tutta la loro cattiveria contro le lapidi dei defunti. I primi episodi si sono verificati nella giornata di mercoledì, sono poi continuati la giornata successiva e infine, in ordine temporale, gli ultimi sono avvenuti venerdì 10 settembre verso ora di pranzo.

L’autore o gli autori degli atti hanno profanato le tombe usando una bomboletta spray di colore nero con la quale sono stati ricoperti i nomi e i volti di alcuni defunti. In tutto sono state quindici le tombe profanate, nelle quali riposano i cari di otto famiglie. Nella maggior parte dei casi le lapidi oggetto della follia di chi ha effettuato i raid si trovano ad altezza d’uomo. Una delle lapidi prese di mira si trova invece in una posizione più elevata per la quale serve una scala per raggiungerla. Grande, come si può immaginare, è stato lo sdegno tra i familiari dei defunti e la popolazione residente nella frazione, che chiedono maggiori controlli, un sistema di videosorveglianza e la chiusura serale del cimitero.

Su quanto accaduto sono state attivate le indagini da parte delle forze dell’ordine per risalire all’autore o agli autori dei fatti e il Comune di Umbertide sta lavorando per trovare una soluzione al problema. Già in passato un altro cimitero, fuori dal capoluogo, è stato oggetto di atti di gente senza cuore. Era il 2019 quando ignoti profanarono il cimitero di Verna, dove i vandali presero di mira una ventina di tombe che si trovano nel piccolo camposanto della frazione. Atti vandalici che quindi si sono ancora una volta ripetuti e contro i quali, come detto, i cittadini chiedono ci siano interventi.

