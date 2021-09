Covid in Umbria, piano anti contagio nelle scuole: in arrivo 1.241 prof e bidelli aggiuntivi

Alessandro Antonini 11 settembre 2021 a

a

a

Riapertura delle scuole: arrivano 1.241 prof e bidelli in più per garantire la sicurezza sul fronte Covid. Ma l’entrata in servizio, secondo le parti sociali, non potrà avvenire in tempo per la prima campanella, prevista dopodomani, lunedì 13 settembre. Non solo: saranno in carica fino al 31 dicembre. Dopo, al momento, non ci sono sicurezze. E’ quanto emerso nel confronto che si è tenuto ieri mattina all’Ufficio scolastico tra la direttrice regionale, Antonella Iunti, e le sigle sindacali della scuola.

Umbria, un prof no vax su 10 cambia idea e sceglie di vaccinarsi

Nello specifico, al cuore verde sono stati assegnati 10.185.000 euro dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del pian odi prevenzione, destinati al rafforzamento dell’organico. Il “contingente Covid” della regione, nelle 1.241 figure da arruolare attingendo alle graduatorie, conta 831 del personale Ata, ossia collaboratori scolastici e assistenti amministrativi, e 410 docenti. Questo vale per le scuole primarie e secondarie.

La segretaria della Cisl scuola, Erica Cassetta, da una parte si dice soddisfatta “per la conferma sostanziale di un organico aggiuntivo di cui le scuole hanno bisogno e di cui non si aspettavano la riconferma”, dall’altra è preoccupata “dato che i tempi che si annunciano non sono rapidi. Queste figure potranno essere utilizzate solo ad ottobre e inoltre a dicembre andranno chiede nuove risorse. Resta cioè la provvisorietà di un organico non solo per la pandemia ma per le le risorse rese disponibili. Lo scorso anno almeno c’era la sicurezza di avere a disposizione il personale fino a giugno”.

Umbria, resistono 2.991 prof e bidelli no vax. Primi due ricorsi contro le sospensioni



Domenico Maida, segretario Cgil di settore, non prevede un avvio del tutto tranquillo: “C’è la questione del contingente Covid”, spiega il rappresentante dei lavoratori, “ma anche delle stesse supplenze: le graduatorie sono state rifatte già tre volte per un errore del sistema e si annunciano ricorso. Come Cgil abbiamo notizia che ci saranno. Al momento non abbiamo il quadro della copertura delle cattedre. Altro problema quello del distanziamento di un metro, difficile da garantire: alcune scuole, dall’Itis al Galilei e l’Alessi, hanno già preso aule esterne in affitto. Ma non per tutte è così. Resta anche l’incognita del funzionamento della piattaforma per il green pass”. Non ultimo il problema dei bus e dei trasporti. “Bisogna fare i conti con una percentuale di riempimento dell’80%. I mezzi in più annunciati basteranno? Vedremo”, conclude il sindacato.

Umbria pronta per la terza dose: subito vaccini a 70 mila fragili. Piano per le scuole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.