Oroscopo del Corriere di sabato 11 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di sabato 11 settembre 2021.

ARIETE

Nervosismo alle stelle con tensioni pericolose anche a casa: pensi di essere vittima di ingiustizie e fai molta fatica a metterti nei panni degli altri.

TORO

Il sorriso non sarà un compagno di viaggio, prevalgono le lamentele generalmente rivolte al sistema piuttosto che a persone precise.

GEMELLI

Il tempo che scorre è il tuo peggior nemico, almeno in apparenza: guarderai l'orologio di continuo, dura fare tante cose in poche ore.

CANCRO

La fretta non ti aiuta, ma ti senti quasi costretto a tralasciare la qualità per la quantità, forse perché hai preso degli impegni e non ti va di annullarli.

LEONE

Dovresti schiarirti le idee in merito a una questione e per fortuna non ti manca il tempo per farlo: se hai ancora dei dubbi, è giusto che tu rifletta.



VERGINE

Oggi è possibile che riuscirai a toglierti un peso dalle spalle e basterà questo per farti sentire più leggero e soprattutto decisamente più sereno.



BILANCIA

Non è facile avere la responsabilità di un gruppo, ma tu oggi avrai la capacità di non far sentire né a te stesso né agli altri questo peso.

SCORPIONE

Oggi avrai voglia di soddisfare soprattutto i tuoi bisogni e così sarà: pensare soltanto a te stesso per un giorno non causerà di certo la fine del mondo.



SAGITTARIO

Un ricordo del passato genera sensazioni contrastanti: i vecchi tempi sono sinonimo di gioia, ma cresce in te la nostalgia per ciò che hai perso.

CAPRICORNO

Parlare con un parente o con un amico renderà la tua giornata decisamente piacevole. Non importa cosa farete, ti basteranno due chiacchiere.



ACQUARIO

L'amore è al primo posto oggi: i rapporti di coppia saranno consolidati da una ritrovata intesa, per i single si prospetta una giornata interessante.



PESCI

Gli impegni ti renderanno un po' più aspro del solito, così farai fatica a goderti fino in fondo la giornata: avrai la sensazione di andare avanti per inerzia.

