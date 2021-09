Scuola, in caso di necessità pronti altri 40 autobus. In Umbria settecento mezzi attivi per il riavvio delle lezioni

10 settembre 2021 a

Ai 96 pullman che da lunedì potenzieranno la flotta a disposizione degli studenti, se ne potranno aggiungere - in caso di necessità - altri quaranta. E’ quanto definito dalla Regione attraverso il soggetto gestore del servizio pubblico locale, Tpl-Busitalia spa. Dall’apertura delle scuole, con la definizione di attività in presenza al 100% negli istituti di ogni ordine e grado e rispetto a un coefficiente di riempimento stabilito dalla normativa nazionale all’80%, i mezzi messi a disposizione saranno complessivamente circa 700, attivi nelle 24 ore in tutta la regione. Ma nel caso in cui si ravvisasse la necessità, il contingente potrebbe essere quello messo a disposizione lo scorso aprile con il rientro in presenza di tutti gli studenti in un momento ancora critico dal punto di vista della diffusione della pandemia. Rigorose le misure di sicurezza. Tutti i mezzi sono dotati di gel sanificante, tutti gli utenti (e gli autisti) dovranno indossare la mascherina e nella maggior parte dei bus sono stati dotati di flussi separati per l’entrata e l’uscita.

A proposito di sicurezza, anche la società di gestione di Minimetrò ricorda che per utilizzare le carrozze vanno rispettate regole ben precise tra cui l’obbligo della mascherina chirurgica. L’ingresso è consentito a massimo 25 persone, prima di salire nelle vetture o negli ascensori è necessario attendere a distanza la discesa di altri viaggiatori.

Intanto la Provincia di Perugia ha ultimato gli interventi per evitare classi pollaio e garantire sicurezza. A Perugia, il liceo Galileo Galilei, oltre alla sede principale e a quella distaccata, potrà usufruire di un piano dell’Istituto Enrico Fermi e un piano della Palazzina Prosciutti, di proprietà dell’Università per Stranieri. Il liceo Alessi, oltre alla sede principale, manterrà quella di Madonna Alta presso il Pascal-Cavour-Marconi, mentre Itis Volta disporrà, per 10 classi, della sede di Olmo dove sono stati eseguiti lavori di adeguamento funzionale. L’IIS Giordano Bruno acquisirà spazi nella sede principale, grazie a una razionalizzazione interna, e con tre classi si sposterà al vicino Pascal-Cavour-Marconi. Per il liceo Classico Mariotti, in via degli Sciri, la Provincia acquisirà in locazione alcune aule adiacenti alla struttura di proprietà privata. Per i restanti Istituti non ci saranno variazioni sostanziali.

