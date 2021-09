Terni, si presenta per scontare 20 anni di carcere. "Mi sono trovato bene voglio tornare in cella"

09 settembre 2021 a

a

a

A Terni il poliziotto in servizio al corpo di guardia alla Questura, lunedì 6 settembre, pensando di aver capito male, ha chiesto all’uomo che si era presentato di ripetere quanto gli aveva appena detto, e l’uomo in tutta tranquillità, gli ha ripetuto che aveva saputo di essere stato condannato a 20 anni di carcere e di essere in attesa del provvedimento esecutivo e dato che era uscito da poco di prigione proprio dal carcere di vocabolo Sabbione, dove aveva passato diversi anni per una condanna per gravi reati, e dove aveva iniziato un percorso di recupero, che lo aveva portato vicino al conseguimento del diploma – che non aveva potuto ottenere perché nel frattempo era stato scarcerato – voleva scontare l’altra condanna sempre nello stesso carcere, proprio per terminare il suo percorso di studi.

Aggredito un altro agente in carcere

Il 50enne campano ha riferito agli agenti di conoscere già tutti gli insegnanti e di essersi trovato davvero bene con loro; la sua intenzione era di finire il quinto anno per prendere la maturità e non voleva più perdere del tempo prezioso in attesa della notifica del provvedimento. L'uomo si è spostato in auto dalla sua città di residenza a Terni proprio per costituirsi nel carcere di vocabolo Sabbione dove è stato poi preso in consegna dal personale della polizia penitenziaria, coordinato dal comandante provinciale Fabio Gallo.

Alta tensione nel carcere di Sabbione. Detenuto insulta e minaccia un agente

Un gesto davvero singolare e che non capita tutti i giorni. Ma anche la conferma del fatto che il carcere ternano in questi anni, nonostante i problemi noti a tutti, è riuscito a offrire livelli di accoglienza sempre più elevati e anche opportunità preziose per i detenuti che vogliono reinserirsi nella società e usare il tempo trascorso dietro le sbarre per studiare o imparare un lavoro. Il detenuto campano deve scontare una pena residua, ormai diventata definitiva, per reati di notevole gravità.

Cellulari e un pacco con l'hashish trovati dalla polizia penitenziaria nel carcere di Sabbione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.