Gualdo Tadino, foto scattata sul Serrasanta prima al concorso fotografico Angolo di campo 

Una fotografia delle montagne gualdesi ha consentito a Francesco Scassellati, fotografo amatoriale, di aggiudicarsi la sezione Animali del concorso fotografico Angolo di campo promosso dalla Regione Umbria. Angolo di campo, è il contest fotografico promosso dall’autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020 della Regione, giunto quest’anno alla sua terza edizione, che testimonia un modo nuovo di approcciare il tema dell’agricoltura e promuove il territorio dell’Umbria e il mondo agricolo in generale.

Francesco Scassellati si è aggiudicato la categoria riservata alle foto riguardanti gli animali con una splendida fotografia scattata sul monte Serrasanta con lo sfondo dell’eremo e in primo piano dei cavalli. Il concorso si è svolto in due momenti. Le oltre 200 foto partecipanti al contest sono state sottoposte a una doppia fase di valutazione. A partire dal 27 giugno 2021 e fino al 10 luglio tutte le fotografie inviate nel form, con mention e hashtag corretti, sono state inserite nel canale Instagram di Umbria Agricoltura e sottoposte a votazione on line: è stato conteggiato il numero di like/cuori ricevuti nel periodo di tempo considerato. Il secondo giudizio è stato dato da una giuria ristretta con una valutazione qualitativa che ha composto il 65% del punteggio finale.

Ai primi classificati di ciascuna categoria è andato un voucher per un soggiorno di un weekend per due persone in un agriturismo umbro, una targa ricordo e una stampa 30×40 della foto vincitrice. La foto di Francesco Scassellati, insieme alle altre cinquantanove più votate saranno oggetto di un’esposizione fotografica che si terrà all’interno del centro fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra in occasione della manifestazione Eurochocolate in programma dal 15 al 24 ottobre 2021.

