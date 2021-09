Perugia, scale "immobili" in piazza Partigiani: ferme da 22 mesi, manca ancora il via libera del ministero

08 settembre 2021 a

Sono state chiuse per lavori nel novembre 2019. Da allora mai più riaperte. Si è ancora in attesa dell’ok da parte dell’Ustif, l’Ufficio speciale trasporti impianti fissi del ministero. Ad oggi per le scale mobili di piazza Partigiani, l’unica rampa che dal parcheggio sotterraneo conduce al terminal bus e alle altre scale mobili che portano in centro storico, non c’è una data di riapertura. Rispetto a questo tempo di attesa, calcolato in 22 mesi, passano in secondo piano i 18 che ha dovuto aspettare l’impianto di via Pellini prima di ripartire. Eppure lì non sono mancate le polemiche. Per Piazza Partigiani invece tutto sembra scorrere sottotraccia. Il Corriere dell’Umbria aveva segnalato a più riprese il problema prima e dopo l’attivazione, nel marzo scorso, dell’impianto fisso alla Cupa. La situazione aggiornata è la seguente: sono stati effettuati gli interventi sul fronte sicurezza richiesti ma ancora non c’è l’ok degli uffici ministeriali. Nel dettaglio, fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini, “è stata prolungata la copertura della pensilina anche per evitare che la pioggia entri nelle parti interne all’impianto ed è stata migliorata l’illuminazione”.

Ustif aveva chiesto un intervento di protezione dalle precipitazione, proprio per evitare che andassero ad interferire con il gruppo motore dentro l’impianto. E’ stata anche rimodulata la regimazione delle acque. Inizialmente doveva essere anche allargata la sede della rampa, ma non è stato possibile a causa di vincoli ambientali, aveva fatto sapere lo stesso sindaco Andrea Romizi il 25 marzo scorso in occasione dell’inaugurazione delle scale mobili di via Pellini. In quella stessa occasione il primo cittadino aveva anche assicurato che il taglio del nastro per le scale mobili di Piazza Partigiani sarebbe arrivato a breve. Sono passati più di cinque mesi da allora. Niente. L’ultimo passaggio previsto è la trasmissione a Ustif, da parte di Palazzo dei Priori, della certificazione delle nuove luci, acquisita di recente. Poi l’ufficio del ministero dovrà comunicare il nulla osta alla Provincia, ultimo ente preposto ad autorizzare l’esercizio.

A sottolineare i disagi che in questo periodo hanno dovuto affrontare gli utenti del parcheggio è Gino Goti, regista, giornalista e scrittore ponteggiano. “L’ingresso è sbarrato”, sottolina Goti, “senza un cartello che indichi lavori in corso con inizio e prevista fine dei lavori. Intanto i fruitori del parcheggio sono costretti a salire e scendere i gradini della stretta scalinata affiancata alla scala mobile o meglio immobile. E in tempo di Covid i gomiti di chi sale e di chi scende si sfiorano, si urtano e non c’è possibilità alcuna di rispettare le distanze se non mettere un semaforo per alternare discesa e salita.

