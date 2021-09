Umbria, operai in nero nei cantieri edili: denunciati 24 imprenditori

08 settembre 2021 a

Denunce per 24 persone, ammende per circa 50mila euro, sanzioni amministrative per oltre 15 mila euro oltre a una maxi-sanzione per l’impiego di lavoratori in nero, che ha comportato anche un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Sono questi i dati del bilancio che emergono al termine dei controlli effettuati nelle ultime settimane dai Carabinieri e dall’Ispettorato territoriale del lavoro nei cantieri edili in Umbria.

Le verifiche, effettuate dai carabinieri dei comandi provinciali di Perugia e Terni in sinergia con i funzionari dei competenti ispettorati territoriali del lavoro, hanno riguardato nello specifico 17 cantieri e 27 aziende del settore edile, con lo scopo di vigilare sulla sicurezza nei posti di lavoro e sui casi di lavoro sommerso. Le principali inadempienze riscontrate, secondo quanto riferito da una nota dai carabinieri di Perugia e Terni, hanno riguardato la formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata designazione del coordinatore della progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nonché l’omessa redazione o verifica del piano operativo di sicurezza.

Le violazioni, anche gravi, evidenziano i militari, sono state riscontrate a carico sia dei titolari delle ditte che dei committenti. “Soprattutto nell’attuale contesto emergenziale - specificano i militari degli ispettorati del lavoro dell’Umbria nella nota - , la tutela dei diritti dei lavoratori e il corretto svolgimento dei rapporti di lavoro rappresentano una esigenza imprescindibile per le economie avanzate”.

