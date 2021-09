Città di Castello, torna Tiferno Comics: il programma fra western, eros e fantascienza

07 settembre 2021 a

Gli amici del fumetto più forti e coraggiosi della pandemia, l’hanno sfidata ed anche quest’anno la città tifernate ospiterà l’edizione numero 19 di una mostra che, seguendo le orme delle due precedenti, si prospetta essere di altissima qualità per “la ricchezza di materiale, bellezza e unicità del genere”. Con queste parole il presidente Gianfranco Bellini, in occasione della conferenza stampa che si è svolta ieri mattina al Brufani di Perugia, sintetizza ciò che da sabato prossimo sarà possibile ammirare nella XIX mostra nazionale del fumetto di Città di Castello.

Paolo Eleuteri Serpieri-Universi Paralleli tra Western, Eros e Fantascienza: questo il titolo dell’evento che vuol celebrare il sorprendente talento artistico di questo straordinario interprete del fumetto, nato come pittore allievo di Renato Guttuso, e passato al fumetto con il western negli anni ’70, per poi travalicare i confini nazionali con le proprie opere di fantascienza erotica e con il suo personaggio iconico Druuna. Nelle splendide sale del piano nobile di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio potranno essere ammirate tavole, copertine, quadri in un intrigante percorso espositivo che accompagnerà con quasi 300 opere i visitatori: un viaggio che parte dal western dalla grande frontiera americana fino ad arrivare in un mondo post apocalittico con la superba fisicità di Druuna.

Gianfranco Bellini, parla di questa mostra che è stata organizzata “nonostante tutte le difficoltà del periodo, grazie al lavoro dell’equipe di giornalisti che lavora al catalogo e grazie a Piero Alligo che ci permette di realizzare queste stupende mostre a Città di Castello. Questa, dedicata a Serpieri, è una delle più complete e belle mostre dedicate al grande fumettista veneziano e che intende celebrare la sua pluridecennale attività artistica”. Per l’associazione Amici del Fumetto, Giulio Pasqui ha detto: “È una mostra, che ne racchiude cinque: ogni sala ha un tema e questo vede affiancarsi accanto ai disegni di Serpieri lavori dei grandi fumettisti italiani”. Il protagonista della mostra, Paolo Eleuteri Serpieri, ha parlato dell’esposizione come di “una collettiva: tutti i disegni degli autori che vedrete esposti accanto alle mie creazioni li ho voluti io, perché abbiamo avuto in tanti anni rapporti magnifici insieme. La mostra sarà un’occasione anche per incontrare amici provenienti da tutta Italia, gli autori e i saggisti del catalogo: l’arte è anche questo, ci fa incontrare nonostante le distanze e la pandemia”.

