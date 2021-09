Perugia, San Francesco al Prato riapre per Green Table: al centro architettura sostenibile e design del futuro

07 settembre 2021 a

a

a

Dal 20 a le 23 ottobre, si terrà a Perugia, negli spazi rinnovati dell’Auditorium San Francesco al Prato, riaperto per l’occasione in considerazione dell’importanza dell’evento, la prima edizione di Green Table, Forum internazionale su architettura e design per il futuro. La manifestazione chiamerà a raccolta personalità di primo piano del mondo cultura del progetto, della scienza, della filosofia e della economia per dialogare attorno al ruolo del design nella ricerca di una relazione armonica tra genere umano e mondo naturale. Green Table è un’iniziativa attraverso cui esperti, istituzioni e cittadini promuoveranno idee, progetti e soluzioni concrete in risposta alle grandi sfide della difesa dell’ambiente e del benessere delle comunità - dalla più piccola alla più grande scala - proponendo un cambiamento di paradigma culturale e l’adozione di comportamenti individuali e collettivi tesi ad una crescita economica e sociale più equa e sostenibile.

Umbria, il Covid accorcia l'aspettativa di vita nel 2020: Perugia peggio di Terni, c'è differenza fra donne e uomini

Il Forum dal forte carattere innovativo per l’originale format, la dimensione del confronto, sia fisica che digitale, e per il respiro internazionale pone l’Umbria e il suo capoluogo al centro del dibattito globale sui temi della sostenibilità, intesa come obiettivo a cui tendere per salvaguardare il futuro del nostro pianeta e ridisegnare in forme nuove il senso di comunità, e il rapporto con l’ambiente. Il programma prevede oltre venti confronti che vertono su questioni di stringente attualità, affrontate da nomi illustri del mondo della progettazione, dell’economia e della cultura, portatori delle più diverse esperienze e visioni, quali il rapporto tra natura e costruito, il rinnovo degli gli spazi di relazione dei luoghi dell’abitare e del lavoro, la mobilità sostenibile, i servizi digitali e le infrastrutture culturali, con uno sguardo rivolto alle smart city, ma anche alle aree interne e ai centri minori.

Suoni Controvento continua: ecco il programma completo del prossimo week end a Montefalco, Assisi e Torgiano

Caratterizzato dalla modalità phygital – un bilanciato mix tra momenti di interazione fisica e digitale – dopo le quattro giornate perugine, dense di incontri ed eventi, proseguirà nei prossimi mesi con nuovi contributi fino a ritrovarsi ancora in Umbria nel 2022. I singoli panel verranno trasmessi in streaming da Perugia e in differita da diverse metropoli internazionali - quali Milano, Amsterdam, Barcellona, Monaco di Baviera e Shanghai - rappresentative di distretti produttivi e culturali tra i più attivi attorno ai temi della sostenibilità.

Perugia, nuova stima delle quote del Comune in Minimetrò. L'assessore Bertinelli: "Valgono 11 milioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.