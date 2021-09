Oroscopo del Corriere di mercoledì 8 settembre 2021: le previsioni segno per segno

07 settembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni dell'oroscopo di mercoledì 8 settembre 2021.

ARIETE

C’è una certa tensione nell’aria, un po’ per contrasti con il partner un po’ per incomprensioni lavorative. Evitate le polemiche.

TORO

In amore sarà importante perseverare e credere in voi stessi. Attenzione però al portafoglio, avete un debole per le spese effimere.

GEMELLI

Un po’ di riposo è quello che vi serve. Effettivamente avete lavorato molto in questi giorni e la fatica si sta facendo sentire fin troppo.

CANCRO

Qualcuno vi darà inaspettatamente una mano a risolvere una situazione non troppo semplice. Godetevi questo gesto di altruismo.

LEONE

Cercate di scrollarvi di dosso tutto il nervosismo. Sta per succedere qualcosa e, se non sarete lucidi, subentrerà anche la rabbia.

VERGINE

C’è un po’ di confusione generale, soprattutto in amore. Evitate le discussioni e cercate di lasciar correre le cose meno rilevanti.

BILANCIA

Questo periodo vi ha fatto capire come quello che voi veramente volete va conquistato giorno per giorno. Sia in amore che a lavoro.

SCORPIONE

Oggi per voi diventa importante sapere mantenere il controllo. Non esagerate con degli atteggiamenti che potrebbero infastidire.

SAGITTARIO

Peccate di fiducia nei confronti delle altre persone. Cercate di non essere così diffidenti e siate comprensivi con chi vi circonda.

CAPRICORNO

Sarete in grado di affron-tare ogni ostacolo, ma l’importante sarà non trascurare alcun dettaglio. I risultati saranno più che apprezzabili.

ACQUARIO

Un nuovo percorso è alle porte e voi siete pronti per intraprenderlo. Riscoprirete non solo i vostri familiari, ma anche vecchi amici.

PESCI

Ultimamente avete una gran dose di fortuna, ma non la state sfruttando nel modo migliore. Mostratevi comprensivi e cercate la collaborazione.

Oroscopo del Corriere di martedì 7 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di lunedì 6 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di domenica 5 settembre 2021: le previsioni segno per segno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.