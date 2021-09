Suoni Controvento continua: ecco il programma completo del prossimo week end a Montefalco, Assisi e Torgiano

07 settembre 2021 a

Il festival Suoni controvento archivia all’insegna del successo gli eventi del primo fine settimana di settembre. Il primo appuntamento, sabato, è andato in scena nella suggestiva location della Cantina Semonte di Gubbio con la musica coinvolgente di Daniella Firpo, per l’occasione in trio Amazonia con Gianluca Persichetti e Peppe Consolmagno; domenica, invece, tutti a Cesi, con il bandoneon di Daniele Di Bonaventura. L’attenzione, ora, si concentra tutta sul prossimo week end. Venerdì 10 settembre alle ore 21 nella piazzetta della Chiesa Nuova di Assisi tappa del Blues rock & love tour di Matthew Lee in una speciale performance in piano solo. Carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale, Matthew è un artista unico che rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni Cinquanta a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l'anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l'universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone. Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e sette album pubblicati (l’ultimo dei quali, Rock & Love, pubblicato per Decca-Universal nel 2020).

Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti. Evento in collaborazione con il Comune della Città di Assisi. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito di Suoni controvento. Sabato 11 settembre alle 18 i vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco ospiteranno Vita da artista live, concerto di Serena Brancale. Dopo numerose esperienze live in Italia e all'Estero (BlueNote, Bulgari in Tokyo, Istituto Italiano di New York, Bangkok, Jakarta), la cantante polistrumentista fonde sul palco soul e pop, proponendo un repertorio tra il suo primo disco Gallaggiare (Warnerr music) al suo ultimo Vita d’artista. Il concerto si sviluppa in trio con Domenico Sanna e Dario Panza, straordinari musicisti con i quali Serena condivide concerti e progetti discografici, e durante cui si cimenta in reinterpretazioni di cover con l’utilizzo di loop e batteria. Oltre un'ora di live, sperimentazione, interplay e accenni alla tradizione italiana. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Domenica 12 settembre alle 9 ad Assisi prenderà il via il format Libri in cammino con Adriano Falivene, uno dei protagonisti della serie tv Il commissario Ricciardi, basata su una serie di romanzi di Maurizio di Giovanni, in cui l’attore interpreta i panni di Bambinella. A dialogare con Falivene lungo il percorso Anna Maria Romano (presidente Associazione culturale Clizia) e Paolo Mirti (direttore artistico di VentiMilaRigheSottoiMari in Giallo Festival del noir e del giallo civile di Senigallia). Il programma prevede il ritrovo a porta Cappuccini di Assisi alle 9. Il percorso inizia dal viale di Cipressi, la porta del monte Subasio, si arriva alla Rocca minore, si percorre un bellissimo sentiero immerso nel bosco fino a Fonte Maddalena. Si prosegue per il rifugio di Brecciaro e poi si scende fino ad arrivare a Costa di Trex dove è previsto un piccolo momento di convivio organizzato dalla proloco di Costa di Trex. Durante l'escursione sono previste soste letterarie con l'autore. Sempre domenica alle 18 le vigne Terre Margaritelli di Torgiano ospiteranno il Live Estate 2020 di Remo Anzovino. Considerato dalla critica e dal pubblico uno dei più originali compositori e pianisti in circolazione, nonché il nuovo vero erede della grande tradizione italiana nella musica da film, celebrato con il Nastro D’Argento 2019-Menzione speciale musica dell'arte, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale (oltre 10 milioni di streams solo su Spotify). Ingresso libero con prenotazione sul sito Scv.

