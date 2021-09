Si ribalta con il suo autoarticolato, muore camionista perugino di 72 anni

06 settembre 2021 a

a

a

Un camionista di 72 anni, perugino, è morto dopo essersi ribaltato con il suo autoarticolato all'altezza di Ellera di Corciano. L'incidente è avvenuto intorno alle 6,30 di lunedì 6 settembre. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere. Ma il conducente era già morto. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. Stando ai primi accertamenti il camionista sarebbe deceduto sul colpo. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un malore.

Incidente sulla Flaminia, un morto e due feriti gravi

Presenti anche gli agenti della polstrada che stanno ricostruendo al dinamica. Non ci sono altri mezzi coinvolti. Il 72enne avrebbe perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi. Per la durata dei soccorsi la carreggiata lungo strada, proprio sotto il viadotto della Perugia-Bettolle, è stata interrotta.

Lavori sulla Flaminia, ancora disagi e deviazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.