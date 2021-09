Narni, Fraporta vince la Corsa all'Anello al Campo de li Giochi. Luca Paterni miglior cavaliere

06 settembre 2021 a

a

a

Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello a Narni, in provincia di Terni. La gara equestre si è tenuta nel pomeriggio di domenica 5 settembre 2021 , al Campo de li Giochi.

Fraporta ha trionfato con 240 punti, seguita da Mezule con 195 e da Santa Maria con 185 punti. I rossoblù hanno conquistato l’anello d’argento tra la gioia incontenibile dei contradaioli che da due anni a causa dell’emergenza Covid non assistevano alla giostra al campo, momento più sentito della festa.

E' il giorno della grande sfida: al Campo de li Giochi i tre terzieri per la Corsa all'Anello

Nella prima tornata il terziere di Mezule ha totalizzato 60 punti, Fraporta 90 punti e il terziere di Santa Maria 65. Nel primo scontro hanno corso Ernesto Wilmi Santirosi per Mezule su Bridge Ares, che ha portato a casa 30 punti contro Luca Paterni di Fraporta su Oro Y Plata che ha totalizzato 45 punti. Nel secondo scontro, contro Luca Paterni ha corso Marco Diafaldi di Santa Maria su Gran Corredor. Il cavaliere di Fraporta ha totalizzato ancora 45 punti, quello di Santa Maria 30 punti.

Nell’ultimo scontro tra Mezule e Santa Maria i bianconeri hanno portato a casa 30 punti, gli arancioviola 35 punti (3 anelli, ma due bandierine abbattute per una penalità di 10 punti). Nella seconda tornata si sono scontrati Tommaso Finestra su Air County per Mezule, Jacopo Rossi su Mazzini per Fraporta e Tommaso Suadoni su Spirit of Fall per Santa Maria. Mezule ha portato nel bottino 75 punti come Fraporta e Santa Maria 60 punti.

Corsa all'Anello, banchetto medievale e danza storica in attesa della sfida tra i terzieri

Nel primo scontro Mezule – Santa Maria, i bianconeri hanno totalizzato 45 punti, gli arancioviola 30. Nel secondo scontro Finestra di Mezule ha preso due anelli (30 punti) e Rossi di Fraporta 3 anelli (45 punti). Nel terzo scontro Santa Maria contro Fraporta, entrambi i cavalieri hanno portato a casa 30 punti. I parziali erano quindi 135 per Mezule, 165 per Fraporta e 125 per Santa Maria. La terza ed ultima tornata, ha visto scontrarsi Cristiano Liti su Scoiattolina per Mezule, Leonardo Piciucchi su Don Medellin per Fraporta e Marco Bisonni su Monsieur Polly per Santa Maria. Mezula ha totalizzato 60 punti, Fraporta 75 punti e Santa Maria come Mezule 60.

Nel primo scontro Fraporta – Santa Maria , Piciucchi ha portato a casa 30 punti e Bisonni 45, nel secondo scontro Mezule – Santa Maria, Liti ha portato a casa 45 punti e Bisonni 15. Infine nel terzo scontro Mezule - Fraporta Piciucchi ha portato nel bottino 45 punti e Liti 15. A vincere quindi è stata Fraporta, con 240 punti. A vincere il premio di miglior cavaliere è stato il fantino Luca Paterni di Fraporta che nella prima tornata ha portato a casa 90 punti (6 anelli), facendo l’en plein.

Corsa all'Anello, benedizione dei cavalieri dei terzieri in gara. Si inizia con Fraporta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.