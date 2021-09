Città di Castello, la tifernate Nara Zamponi in tv: oggi 6 settembre partecipa a Cortesie per gli ospiti su Real Time

Paolo Puletti 06 settembre 2021 a

“Cortesie per gli ospiti” ha selezionato un concorrente anche a Città di Castello. Il famoso reality show – che consiste nell’accogliere a casa propria, nel miglior modo possibile, gli ospiti e i giudici del programma, offrendo loro un pranzo (ma anche una colazione o il brunch) - vedrà come protagonista la cantante tifernate Nara Zamponi. La puntata – condotta dai tre storici giudici, lo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di galateo Csaba dalla Zorza e l’interior designer Diego Thomas, che giudicheranno l’ospitalità e la cortesia di Nara ognuno tramite le proprie competenze – andrà in onda oggi su Real Time (canale 31) lunedì 6 settembre alle ore 20,30.

“È stata una bellissima esperienza partecipare al programma, soprattutto perché hanno voluto che io portassi la cucina tradizionale e contadina della nostra zona - commenta la concorrente tifernate Nara Zamponi - Sono stata contattata dalla redazione di Cortesie per gli ospiti tramite i miei social, perché in un periodo di cambiamento della mia vita e sotto lockdown hanno notato come mi fossi dedicata alla cucina”. “In quei giorni mi spostavo spesso a Roma - continua - dove coltivavo delle amicizie che mi hanno sostenuto in un momento difficile e dove ho rivoluzionato la mia vita personale e affettiva. La redazione ha voluto giocare sul far partecipare una coppia composta da una tifernate e una mia amica romana per poter mischiare gli ingredienti in tavola”.

Assistendo alla trasmissione, in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì, sarà possibile quindi ammirare le case nelle quali i concorrenti ricevono i propri ospiti e i piatti proposti. Alla fine però saranno i giudici con i loro voti su design della casa, gusto nell’allestimento della tavola e bontà dei piatti presentati a decretare il vincitore della puntata del fortunato programma giunto ormai alla quindicesima edizione.

