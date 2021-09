Capodacqua, la scommessa di un giovane chef "vagabondo": antico mulino trasformato in ristorante

05 settembre 2021 a

a

a

Dopo aver lavorato nelle cucine dei migliori ristoranti d’Europa (e non solo), decide di tornare nella sua terra e di aprire un locale tutto suo. Un ristorante speciale in cui la riscoperta degli antichi ingredienti della tradizione locale e la raffinata estetica delle presentazioni si uniscono creando un connubio di eccellenze made in Umbria. Stiamo parlando dello chef Giulio Gigli, 34 anni, che da poco più di un mese ha aperto il suo ristorante, “Une”, scegliendo la montagna folignate, nel suggestivo borgo di Capodacqua. Una cucina di altissimo livello in una location storica e ricercata. Il ristorante, infatti, si trova in un antichissimo mulino risalente al Quattrocento. Un ristorante dotato anche di un proprio orto nel quale vengono coltivati gli elementi cardine del menù rigorosamente basato sulla stagionalità delle offerte della terra e che punta tutto sulla tipicità.

Spinazzola, il campione d'Europa vuole bruciare le tappe: "A dicembre sarò in campo"



Il giovane chef, nei mesi antecedenti all’apertura, ha infatti lavorato, studiato e viaggiato per ricercare i prodotti locali dimenticati dai più. “Dalla roveja all’aglione, dal sambuco alla fagiolina del Trasimeno. Sono solo alcuni degli elementi che ho ricercato per costruire il menù che ha come base la cucina mediterranea ma a cui ho dato una chiave moderna caratterizzata anche dalle esperienze compiute in Europa: le tecniche particolarissime della cucina molecolare acquisite in Catalogna, i gusti delle tavole francesi in cui ho lavorato e le espressioni dell’alta gastronomia italiana da dove sono partito” spiega Giulio Gigli, che ha iniziato a cucinare da giovanissimo aiutando mamma Roberta in casa perché ce n’era bisogno. Per lui la cucina, di anno in anno, è diventata un gesto di conforto e di riconciliazione: da dovere casalingo di un figlio che si rende utile in famiglia alla passione di un professionista.

Ciclismo, la spoletina Bacchettini di bronzo ai Mondiali Junior

Dopo l’istituto alberghiero, si è formato passando per le cucine del Pagliaccio di Anthony Genovese a Roma, del 1947 al Le Cheval Blanc di Yannick Alléno, nella cucina tristellata di Benu a San Francisco, ed è stato responsabile creatività di Disfrutar a Barcellona, ristorante insignito di due stelle Michelin. Un ritorno, quello di Giulio nella sua terra natia, motivato dalla voglia di riscoprire l'antica tradizione culinaria da cui viene. “L’Umbria, dove sono nato e cresciuto, può essere raccontata o contaminata anche attraverso quello che si è acquisito tra un viaggio e l’altro, la ricerca della tecnica e la valorizzazione della memoria passata” spiega il giovane chef. Ed anche la scelta del nome del ristorante segue lo stesso filo conduttore della tradizione: “Une” significa “acqua”, un termine forgiato su alcune antiche tavole bronzee risalenti al XV secolo rinvenute nella vicina Gubbio. Il nome condensa le origini della regione con quelle del paese del ristorante, Capodacqua, che porta l’elemento fin dal nome. E del vecchio mulino che alimentava il frantoio ancora presente all’interno di una delle sale che in passato veniva azionato grazie alle acque del torrente Roveggiano”.



Raccolta firme contro la movida molesta nel centro storico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.