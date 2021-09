Terni, un bosco in città e nuovi spazi verdi nell'area davanti al cimitero e in via Radice

05 settembre 2021 a

Un piccolo bosco vicino al centro di Terni, con una riqualificazione a verde di una vasta area che va dalla zona del cimitero comunale a via Radice, dove si trova la caserma del comando provinciale dei carabinieri. E’ il progetto presentato dal Comune di Terni per il bando del ministero della Transizione Ecologica volto a “un miglior adattamento della città ai cambiamenti climatici” che ha ottenuto un finanziamento di 643.285 euro.

Palazzo Spada, in stretta collaborazione con Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, con il quale ha stipulato un protocollo di intesa ad hoc per la partecipazione al bando, ha infatti elaborato una proposta progettuale, con interventi di varia natura tutti volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. In particolare è stata posta attenzione sull'area area ora adibita a parcheggio di piazzale Caduti di Montelungo, davanti al cimitero, e su via Radice. Qui saranno creati dei nuovi spazi verdi e realizzata una nuova forestazione su un’area di 570 metri quadrati.

Grazie all’Università e ad un sopralluogo effettuato con i tecnici della Direzione Lavori Pubblici del Comune, sono state individuate le specie arboree più idonee. L’altro intervento, nella stessa zona, parte dalla considerazione che l’eccessiva impermeabilizzazione delle superfici urbane con i manti stradali, l’asfalto e gli stessi edifici, contribuiscono all’aumento del cosiddetto fenomeno dell’isola di calore urbana, elevando le temperature specie nei mesi estivi, rispetto alle aree meno antropizzate.

Per questo gli interventi finanziati prevedono la rimozione dell’attuale manto asfaltato nell’area a parcheggio in piazzale Caduti di Montelungo e in via Radice e la sua sostituzione con una eco-pavimentazione drenante sia per le aree carrabili destinate a parcheggio che per i percorsi ciclopedonali. In particolare sarà utilizzato un sistema di pavimentazione drenante costituito da una griglia alveolare riempita con ghiaia stabilizzata ad elevata riflettenza solare, antiscivolo, con scarsi costi di manutenzione e in grado d’impedire la crescita di vegetazione infestante.

Una pavimentazione della stessa tipologia, ma più adeguata all’uso sarà posizionata sui percorsi ciclopedonali, mentre nella parte di percorso nel sottovia che immette in via Radice saranno posizionati alcuni elementi illuminanti dal basso. Infine saranno rinnovati i materiali per la copertura dei locali utilizzati per la vendita dei fiori. In questo caso saranno utilizzati elementi con caratteristiche di elevata riflettenza solare ed emissività termica. In caso di pioggia l’acqua piovana intercettata dalle nuove coperture sarà convogliata in una cisterna e sarà destinata all’irrigazione delle aree verdi circostanti.

