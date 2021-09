Terni, incendio a Monte Argento appicato da un piromane reo confesso: "Sono stato io e lo rifarei"

04 settembre 2021 a

“Sono stato io a dare fuoco al bosco e sarei pronto a rifarlo”.

Questa la sconvolgente confessione di fronte alla quale si sono trovati i carabinieri forestali del comando stazione di Terni, coordinato dal maresciallo capo Pino Torrigiani, Nipaaf di Terni con il tenente colonnello Elena Candela ed il supporto della pattuglia del comando stazione di Ferentillo.

E’ il risultato dell’indagine lampo sull’incendio che, dalle ore 12.40 circa di giovedì 2 settembre 2021, si è conclusa con l’arresto di un 60enne originario di Roma, senza fissa dimora. Interrogato, l’uomo ha infatti ammesso di essere stato lui ad appiccare il fuoco a Monte Argento, in preda ad un istinto di piromania, e di essere pronto a rifarlo.

L’incendio, a conti fatti, ha distrutto quattro ettari di una zona boschiva mettendo a rischio infrastrutture, abitazioni e anche il canile della zona, e si è sviluppato sulla collina alle spalle del cimitero di Papigno e di Campomicciolo. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti con il supporto complessivo di quattro mezzi aerei, tre elicotteri e quindi un canadair, e il personale dell'Afor, oltre ad alcuni generosi volontari.

Mentre le operazioni di spegnimento era in corso, i carabinieri forestali si sono messi al lavoro intanto per capire da dove fosse partito il rogo: un tratto di strada bianca sul retro del cimitero e a pochi metri dall'inizio dell'area boscata, dove c'erano evidenti tracce di un bivacco. Fra i testimoni, poi, c'è chi ha prontamente segnalato la presenza di una persona, vista allontanarsi a piedi da quella zona proprio nei momenti successivi l’inizio dell’incendio. Le ricerche si sono così concentrate in prossimità del cimitero e i carabinieri forestali sono riusciti ad individuare e fermare un 60enne italiano che, perquisito, è stato trovato in possesso di accendini, candele e materiale - come carte e volantini - facilmente infiammabile.

A quel punto è stato interrogato dagli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Marco Stramaglia, di fronte ai quali ha ammesso le proprie responsabilità.

L’uomo è stato arrestato con l'accusa di incendio boschivo doloso e trasferito nel carcere di vocabolo Sabbione, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'udienza di convalida di fronte al gip è prevista per la mattina di lunedì 6 settembre 2021.

