Spoleto, iniziati i lavori al Ponte delle Torri: il cantiere durerà due anni

Sono iniziati gli agognati lavori di consolidamento del Ponte delle Torri di Spoleto, chiuso in via precauzionale dal terremoto del 24 agosto 2016 e da allora mai più riaperto. All’opera gli addetti del raggruppamento di imprese che nel dicembre scorso si sono aggiudicati l'appalto da circa un milione. Un appalto che è stato finanziato dal ministero dei Beni e delle attività culturali nell'ambito del piano Grandi progetti su beni culturali dell'annualità 2017-2018.

A lavorare sul monumento simbolo della città sono le aziende spoletine Tecnireco e Menichini affiancate anche dalla Edilnoleggi Valente di Piacenza, mentre a confermare l'avvio degli interventi progettati ormai da un paio di anni non sono state soltanto le indicazioni di cantiere sia lato Giro della Rocca che lato Monteluco, ma anche i primi macchinari spuntati da qualche giorno sul camminamento del Ponte delle Torri, ai piedi del quale si muovono le squadre di operai per tutti gli interventi propedeutici ai lavori veri e propri. I dettagli dell'intervento confermano la durata dei lavori contenuta nel capitolato di gara, vale a dire due anni di cantiere e quindi di attesa prima di riconsegnare agli spoletini e ai turisti il monumento simbolo, che rappresenta anche una via di collegamento con la sentieristica che dai piedi di Monteluco si dirama fino in Valnerina. Nel dettaglio il cantiere è finalizzato al consolidamento e al restauro del monumento, con le imprese che dovranno intervenire sulla torre centrale, la parete della canaletta e la medesima, ma anche procedere al ripristino dell'arco di scarico che collega i due piloni centrali. Previsti anche interventi di messa in sicurezza del Fortilizio dei mulini, il manufatto lato Monteluco che versa in condizioni fatiscenti.

I lavori dovranno essere realizzati, così come previsto dal disciplinare di gara, in piena compatibilità con la tipologia e i materiali costitutivi del Ponte delle Torri. Si procederà, dunque, a conservare ogni componente (malte, conci di materiale lapideo o laterizio) che non abbia effettivi e gravi problemi di conservazione, procedendo alla reintegrazioni delle parti dove la sostituzione è inevitabile, anche se naturalmente la loro integrazione dovrà avvenire sempre con materiali congruenti sia dal punto di vista strutturale che tipo-morfologico che delle cromie del monumento.

