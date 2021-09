Umbria tra le quattro regioni italiane a basso rischio per il contagio

04 settembre 2021 a

L’Umbria è tra le quattro regioni italiane che secondo il Ministero della salute e l’Istituto superiore di Sanità è a “rischio basso”. Insieme al cuore verde solo Sardegna, Toscana e Valle D’Aosta. In particolare in Umbria i nuovi casi nella settimana esaminata sono stati 727, mentre l’Rt è allo 0.83. L’occupazione dei posti letto dai pazienti Covid nelle aree mediche è del 7 % sia in area critica che non critica. Quindi stabilmente sotto le soglie di allarme che sono del 15 e del 10 % per reparti comuni e terapia intensiva.

I nuovi focolai riportati nel report sono stati 102 nella settimana presa in esame, mentre sono stati 393 i casi di contagio non associati a catene di trasmissione nota. Il trend settimanale di nuovi casi è in discesa. Nel report Iss si legge inoltre che nell’ultima settimana sono stati effettuati 41.148 tamponi con 3.675 casi testati e 727 nuovi casi. I tamponi distribuiti ogni 110 mila abitanti sono stati 4.757. Per quanto riguarda i dati di ieri si sono registrati 120 nuovi casi a fronte di 122 guariti con nessun cambiamento tra i ricoverati che restano a 51 e solo uno in più in terapia intensiva (6). Il quadro appare quindi piuttosto confortante, in linea con il raggiungimento dell’immunità di gregge che dovrebbe avvenire il 27 settembre.

La campagna vaccinale infatti sembra aver dato i suoi frutti nonostante ci siano ancora sacche di popolazione restie alla vaccinazione e probabilmente non cambieranno idea. Al momento in Umbria hanno ricevuto doppia dose di vaccino il 71,44%, mentre la prima 83,93%. Per quanto riguarda le diverse fasce di età, l’Umbria ha l’89,95% di vaccinati con ciclo completo tra gli over 80, l’89,83% tra i 70-79enni, l’86,64% tra i 60-69enni, il 78,10% tra i 50-59enni. Per quanto riguarda invece la scuola, la copertura vaccinale è all’89,42%, mentre quella dei 16-19enni è al 36,59% e appena al 7,35 per i 12-15enni. In questa categoria fa peggio solo la Toscana.

