Umbria, vaccinati e negativi ma in quarantena senza stipendio

In quarantena senza stipendio. Emanuele Brozzi e Marica Rocca sono due coniugi perugini dipendenti di una stessa ditta alimentare. Entrambi vaccinati e negativi al tampone, sono a casa da quando, era il 28 agosto, i due figli di 6 e 11 anni hanno scoperto di essere positivi, anche se completamente asintomatici. Ora che la quarantena per contatto non viene più considerata malattia dall’Inps, per loro non ci sarà alcuna indennità e perderanno, tra l’uno e l’altro, almeno 1.400 euro. “Paghiamo per aver fatto fino in fondo il nostro dovere: quando abbiamo saputo che amici con cui eravamo stati in contatto erano risultati positivi, ci siamo praticamente autodenunciati alla Usl e sottoposti a tampone - racconta Emanuele - Io e mia moglie siamo risultati negativi, i nostri figli, ancora troppo piccoli per essere vaccinati, sono invece positivi. Per noi, che già avevamo sfruttato tutte le ferie, è scattata la quarantena. L’azienda per cui lavoriamo ci ha dimostrato la massima disponibilità e comprensione ma ovviamente si è trovata con le mani legate”.

Emanuele Brozzi e Marica Rocca, entrambi iscritti alla Flai Cgil, si sono quindi rivolti al sindacato che, fatti due conti, ha calcolato una perdita minima di 700 euro a testa. Minima perché la quarantena andrà avanti fino a quando i figli non risulteranno negativi al Covid. “Il primo tampone è fissato per il 9 settembre e speriamo sia tutto a posto - evidenziano i due coniugi - altrimenti la perdita per noi sarà ancora più elevata fino ad azzerare completamente i nostri stipendi. E’ un’ingiustizia. Ora, noi siamo fortunati perché possiamo contare su qualche risparmio ma ci chiediamo come possono andare avanti famiglie che invece non arrivano a fine mese, soprattutto in un momento come questo, con il mutuo, le bollette, i libri di scuola da pagare. E ci chiediamo ancora, cosa succederà con il rientro in classe di migliaia di studenti. Chi avrà il coraggio di denunciare eventuali contatti con positivi? Noi l’abbiamo fatto perché vogliamo stare a posto con la coscienza e vogliamo dormire tranquilli ma purtroppo molti saranno costretti a trovare strade alternative”.

“Il caso di questi due lavoratori è emblematico del disastro che il governo rischia di fare non rifinanziando la copertura previdenziale della quarantena per il 2021 - spiega Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria - Non si può chiedere senso di responsabilità e rispetto delle regole a chi lavora per poi punirlo in maniera simile. L’impressione - continua - è che si voglia scaricare sulle spalle dei lavoratori tutto il peso di una ripartenza economica a pandemia tutt’altro che superata. Come Cgil da tempo chiediamo che si faccia chiarezza su questo come sull’obbligo vaccinale, per via normativa, perché è il governo che deve assumersi la responsabilità. Di sicuro - conclude Greco - è necessario dare copertura immediata a chi è in quarantena, altrimenti il rischio è di disincentivare comportamenti corretti di prevenzione e autodenuncia e di penalizzare chi da cittadino responsabile mette la tutela della salute di tutti al primo posto”.

