Fotografo di Castiglione del Lago bloccato da due anni in Perù, la verità fra 5 giorni

03 settembre 2021 a

Il nuovo, ennesimo rinvio per l’udienza preliminare di Riccardo Capecchi. Ma tra cinque giorni potrebbe arrivare la tanto attesa verità. Lo conferma il presidente del comitato Verità su Riccardo, Paolo Brancaleoni. “Abbiamo parlato con Riccardo poco dopo l’ultima udienza - spiega - Ci ha detto che il giudice ha restituito l'accusa al pm chiedendo che vengano corretti gli errori di forma e le congetture contenute nel documento accusatorio. Quindi è stato ordinato dal giudice di stilare in cinque giorni lavorativi un nuovo (il terzo) documento accusatorio preciso e puntuale, perché sfortunatamente così non è visto che si sta parlando ancora di un'accusa globale, oserei dire ancora a grandi linee".

"Il giudice ha specificato inoltre che ogni accusato ha il diritto di conoscere in maniera chiara e precisa la propria accusa, che sia formulata in maniera formale il rispetto al codice di procedura penale e conoscere quale è il suo grado di responsabilità. Speriamo che tra 5 giorni si chiarisca tutto e torni a Castiglione del Lago. Oggi scriverò al ministro Luigi Di Maio perché faccia pressioni sulla chiusura di questa vergognosa farsa. A nome del comitato chiedo ancora con più forza Verità su Riccardo”.

Riccardo Capecchi è un fotografo professionista di Castiglione del Lago. Da quasi due anni è bloccato in Perù, invischiato in un'indagine sul traffico di droga. Circostanze dalle quali si è sempre dichiarato assolutamente estraneo. Prima chiamato come testimone, poi arrestato. Da allora i familiari, il comitato e tutti i concittadini di Castiglione del lago sono col fiato sospeso in attesa del suo ritorno.

