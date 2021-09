Terni: minorenni sdraiati per sfida lungo via Alfonsine, i genitori convocati in questura

Maria Luce Schillaci 03 settembre 2021 a

a

a

Sarà il Tribunale dei Minori di Perugia a valutare se prendere o meno provvedimenti, e di quale natura, in merito alla vicenda dei ragazzini di Terni scoperti dopo essersi sdraiati in mezzo alla strada per sfidare le auto in transito. Un episodio avvenuto in via Alfonsine, scoperto per caso da un automobilista di passaggio che lo ha segnalato alla polizia.

Minorenni si sdraiano lungo la strada e schivano le auto in transito. I video postati dagli amici sui social

E’ scattata un’indagine della Volante e i genitori sono già stati convocati in questura. I ragazzini, tutti tra i 12 e i 15 anni, sono stati identificati dopo la segnalazione di Roberto, l’automobilista che si è accorto del loro “gioco” pericoloso mentre stava andando a fare la spesa con la moglie. L’uomo stava percorrendo viale Alfonsine quando ho visto il gruppetto di ragazzini nella carreggiata opposta che, telefoni in mano, stavano riprendendo un loro coetaneo steso in mezzo alla strada.

“Ho immediatamente fermato l’auto - ha raccontato - e sono sceso urlandogli di togliersi da lì. Il ragazzo che era sdraiato sulla carreggiata è subito fuggito a piedi, ma noi siamo riusciti a fermare alcuni degli altri ragazzi che stavano riprendendo la scena da far girare sui social e nelle chat. Ovviamente hanno negato tutto. Così io e mia moglie abbiamo deciso di chiamare la polizia”.

Rissa a Valle Faul organizzata su internet. Indentificati 39 minori

Una nuova terribile ‘moda’ che sta imperversando proprio tra i ragazzini: si sdraiano sulla strada, scelgono le vie più trafficate, spesso si chiudono dentro degli scatoloni di cartone e aspettano che passino le auto fino a sfiorarli, quasi a sentire le ruote addosso, per poi scappare all’ultimo secondo. Nel frattempo altri coetanei filmano tutto con i telefonini per poi ‘postare’ sui social il gesto compiuto. Dopo la segnalazione di Roberto sono giunte due pattuglie della squadra Volante, gli agenti nel giro di pochi minuti hanno identificato i ragazzi e le loro famiglie. Da lì è poi scattata l’indagine.

Operazione antidroga dei carabinieri vicino alla stazione. Denunciati due ragazzini di 15 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.