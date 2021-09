Terni, cancellati Ternion, notte bianca e il concerto di Mahmood: "Incompatibili con le restrizioni"

Maria Luce Schillaci 03 settembre 2021 a

Niente TerniOn, niente concerto di Mahmood e niente eventi collaterali a quella che una volta era la Notte Bianca. Il “no” definitivo è giunto ieri da Palazzo Spada dopo il tentativo di salvare il salvabile nel corso di una riunione tra sindaco di Terni, Leonardo Latini, assessore agli Eventi e al Commercio, Stefano Fatale, e le associazioni di categoria. Niente da fare: ha vinto il Covid. Di fatto non è stato possibile conciliare eventi in grado di richiamare numerose persone e misure restrittive imposte dalla pandemia.

La decisione di non fare più nulla nei giorni che erano stati stabiliti, ovvero 24 e 25 settembre 2021, è stata condivisa, “perché – ha spiegato Fatale - non si sarebbe potuto realizzare un evento ‘dinamico’, in grado di portare persone in città”.

Così lo stesso concerto dell’artista milanese sarebbe stato organizzato soltanto per numero contenuto di persone, con un ritorno limitato e non in linea con l’investimento. Da qui la scelta di investire in altri momenti come il Natale o San Valentino. Il concerto di Mahmood avrebbe fatto seguito a quello di Sangiovanni, con le polemiche che lo hanno accompagnato, ma con il coinvolgimento di un numero di persone decisamente minore.

“TerniOn ha sempre rappresentato un’attrattiva per la città – ha detto ancora Fatale -. Se tutto ciò perde questa capacità di coinvolgimento preferiamo investire quando sarà possibile fare eventi in grado di promuovere di più e meglio il territorio. Del resto le caratteristiche del format di TerniOn appaiono purtroppo incompatibili con le misure del Covid. TerniOn si è infatti da sempre caratterizzata come una manifestazione di piazza che coinvolge tutto il centro cittadino, attirando decine di migliaia di persone. Nella situazione attuale avremmo potuto realizzare solo un concerto all’anfiteatro. Per questo, d’accordo con i rappresentanti dei commercianti, abbiamo deciso di rimandare l’evento a un momento più propizio. Abbiamo anche deciso di aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria dei commercianti, con l’obiettivo di rendere la città e il suo centro più vivi e attrattivi”.

Nel frattempo non è mancata la voce dell’opposizione: “Emergono tutte le contraddizioni della giunta Latini - affermano i gruppi consiliari M5s, Pd, Senso Civico, Terni Immagina - che prima ha difeso a spada tratta il contributo pubblico da 45 mila euro concesso per il concerto di Sangiovanni e adesso invece ammette che il ritorno in termini di presenze è stato ben al di sotto le aspettative. Tanto che l’assessore Fatale annuncia l'annullamento di TerniOn. Servirebbe molto di più a questa città che qualche selfie con la giovane star di Amici. Salvo poi scoprire che le telecamere sono state installate grazie ai commercianti che si sono auto tassati per pagarle di tasca propria”.

