Città di Castello, trova portafogli con 800 euro e bancomat e lo restituisce ai carabinieri

03 settembre 2021 a

a

a

Quando il senso della cittadinanza, dell’onestà, supera di gran lunga l’egoismo. Invece di mettersi in tasca una discreta somma in contanti un tifernate ha deciso di fare un bel gesto e restituire il portafogli al legittimo proprietario: il fortunato, già contento che gli era stato restituito con tutti i documenti, si è ritrovato anche la tessera bancomat. Protagonista di questa storia un tifernate di 40 anni, che nei giorni scorsi, mentre stava facendo la sua passeggiata lungo il Tevere, nei pressi del ponte della E45 a Santa Lucia, ha notato a terra un portafogli.

La Mostra del cavallo torna lungo il Tevere. Orari e programma

A quel punto si è guardato attorno per vedere se c’erano persone e domandare loro se avessero perso qualcosa. Ma in quel momento non c’era nessuno. L’uomo ha controllato quindi all’interno del portafogli per cercare dei recapiti attraverso i quali poter contattare il proprietario e ha trovato una cospicua somma, oltre 800 euro in contanti e tutti documenti, carta di identità tessera sanitaria, patente di guida e pure la tessera bancomat. Non ha però trovato i recapiti necessari per rintracciare il proprietario del portafoglio e quindi ha deciso quindi di fare marcia indietro e recarsi immediatamente alla caserma dei carabinieri di Città di Castello per segnalare quanto accaduto.

Città di Castello, torna la Mostra del Libro: rarità da tutta Italia e dall'estero. Ecco date, luogo e orari

Una volta raggiunta la caserma ha quindi raccontato l’episodio ai militari della stazione tifernate e ha consegnato loro sia la somma in contante trovata sia il portafogli con tutti i documenti presenti all’interno, affinché fossero possibile per i militari a rintracciare il proprietario. Davvero un comportamento esemplare, perfetto esempio di altruismo e civismo come pochi se ne vedono.

Salvini: "Vicenda Melasecche? Ho fiducia in Donatella Tesei. Peccato andare divisi a Città di Castello"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.