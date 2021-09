Umbria, due operai senza vaccino sospesi senza stipendio

Alessandro Antonini 03 settembre 2021 a

a

a

Due operai senza vaccino anti Covid sono stati sospesi ieri dall’azienda per cui lavorano. La ditta - perugina, del settore cartotecnico - aveva chiesto il certificato vaccinale ai dipendenti pena lo stop senza retribuzione per chi non avesse ottemperato. Le sanzioni sono arrivate. Lo fa sapere la legale che assiste i due. Le procedure sono partite a fine agosto per un lavoratore. Il Corriere dell’Umbria ne ha dato notizia il 25 del mese scorso.

Green Pass, obbligatorio per Pubblica amministrazione e aziende private: il piano del Governo

Pochi giorni dopo se n’è aggiunto un secondo. Altri due che erano senza vaccino, su un totale di circa cento, hanno cambiato idea e si sono immunizzati. I due sospesi, di 32 e 43 anni - che chiedono di non rivelare la propria identità per questione di privacy - si sono rivolti all’avvocato Luisa Manini che annuncia ricorso sia all’ispettorato che al tribunale del lavoro. La scorsa settimana aveva inviato una diffida alla ditta minacciando azioni civili e penali. visto che l’obbligo della vaccinazione sul posto di lavoro non è previsto al momento dalle normative. Nella contestazione mossa all’azienda sono state anche evidenziate presunte carenze sul fronte sicurezza. “Appare oltremodo paradossale”, scrive la legale, che l’azienda si preoccupi della tutela della salute dei propri dipendenti imponendo di fatto un obbligo alla vaccinazione pena la sospensione dal lavoro, quando i locali risulterebbero carenti dei requisiti sul fronte sicurezza”.

Speranza: "Terza dose ai fragili da fine settembre"



La sospensione è scattata in maniera retroattiva dal 23 agosto, informa Manini. Che ha anche chiesto in data 30 agosto “delucidazioni alla società circa il fatto che l’azienda ha inviato comunicazione al capo fabbrica, con la quale dapprima ha modificato l’organico settimanale e ha inserito per i lavoratori non vaccinati la dicitura ‘permessi’ e poi ‘ferie’ e i infine ha cancellato i nominativi”. Da qui le diffide a bloccare le sospensioni dal lavoro e dalle relative retribuzioni due due operai.

Umbria, altre 100 diffide ai sanitari no vax della Usl 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.